Кендалл Дженнер показала стильный образ для свидания: как носить топ в бельевом стиле в 2026 году

Бельевой стиль, достигший пика популярности в нулевых, вновь возвращается на модный Олимп. Благодаря усилиям ведущих стильных девушек планеты нежные платья-комбинации и шелковые майки перестали считаться чем-то домашним или вечерним, постепенно превращаясь в базовый элемент гардероба.

Идеальный пример того, как вдохнуть новую жизнь в этот тренд, недавно показала Кендалл Дженнер, пишет Harper's Bazaar. Звезда отправилась на романтическое свидание со своим избранником Джейкобом Элорди в один из ресторанов Лос-Анджелеса. Для вечера модель выбрала непринужденный, но в то же время элегантный наряд.

Основой ее лука стал нежный кремовый топ из шелково-сатиновой ткани от Stella McCartney, украшенный изящным кружевом вдоль выреза. Чтобы сбалансировать откровенность и бельевой стиль верхней части, Кендалл сочетала его со своими любимыми темными джинсами с высокой посадкой от бренда Khaite. Дополнили образ шелковые мюли от The Row, массивная плетеная сумка, солнцезащитные очки и лаконичная прическа с зачесанными назад волосами.

Кендалл Дженнер в атласном топе и темных джинсах: смотрите фото

Как носить кружевной топ в реальной жизни

Чтобы топ в бельевом стиле выглядел изысканно и уместно в повседневных образах, стоит придерживаться нескольких простых стилистических правил:

играйте на контрастах: сочетайте нежный шелк и кружево с плотными фактурными тканями – денимом, кожей, грубым трикотажем или костюмной шерстью;

добавляйте маскулинности: надевайте топ под объемный оверсайз-жакет, структурированный блейзер или куртку;

выбирайте правильный низ: вместо мини-юбок отдавайте предпочтение широким брюкам-палаццо, джинсам прямого кроя или юбкам миди.



Длинный атласный топ с футболкой / Фото с Pinterest

Правильно подобранный топ в стиле нижнего белья сможет легко придать любому базовому комплекту изюминку и стать главным украшением вашего гардероба. Кстати, в моду также вернулись культовые топы 2000-х, которые вам тоже захочется носить.