Ідеальний приклад, як вдихнути нове життя у цей тренд, нещодавно показала Кендалл Дженнер, пише Harper's Bazaar. Зірка вирушила на романтичне побачення зі своїм обранцем Джейкобом Елорді до одного з ресторанів Лос-Анджелеса. Для вечора модель обрала невимушений, але водночас елегантний аутфіт.

Основою її луку став ніжний кремовий топ із шовково-сатинової тканини від Stella McCartney, оздоблений витонченим мереживом уздовж вирізу. Щоб збалансувати відвертість і білизняний вайб верхньої частини, Кендалл поєднала його зі своїми улюбленими темними джинсами з високою посадкою від бренду Khaite. Доповнили образ шовкові мюлі від The Row, масивний плетений тоут, сонцезахисні окуляри та лаконічна зачіска з зібраним ззаду волоссям.

Кендалл Дженнер в атласному топі та темних джинсах: дивіться фото

Як носити мереживний топ у реальному житті

Щоб білизняний топ мав вишуканий й доречний вигляд у повсякденних аутфітах, варто дотримуватися кількох простих стилістичних правил:

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грайте на контрастах: поєднуйте ніжний шовк та мереживо зі щільними фактурними тканинами – денімом, шкірою, грубим трикотажем чи костюмною вовною;

додавайте маскулінності: одягайте топ під об'ємний оверсайз-жакет, структурований блейзер або куртку;

обирайте правильний низ: замість мініспідниць надавайте перевагу широким штанам-палаццо, джинсам прямого крою або спідницям міді.



Довгий атласний топ з футболкою / Фото з Pinterest

Правильно підібраний топ у білизняному стилі зможе легко надати будь-якому базовому комплекту родзинки і стати головною окрасою вашого гардероба. До речі, в моду також повернулися культові топи 2000-х, які ви захочете також носити.