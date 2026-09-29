Умные инвестиции: в какие вневременные вещи стоит вкладывать деньги
Есть такая фраза: "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи". И в этом есть определенный смысл, ведь вкладывая деньги в некачественные дешевые вещи, мы только теряем.
В наше время стоит иметь базовый капсульный гардероб из качественных и дорогих вещей. Пусть их будет немного, но они будут выглядеть элегантно долгие годы и позволят вам создавать действительно стильные и элегантные образы.
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Вот конкретный список вещей-инвестиций, которые составляют основу гардероба:
идеально скроенный блейзер или костюм: структурированный, хорошо держащий форму и выполненный из качественного материала;
пальто из шерсти или кашемира: классическое двубортное или пальто-халат в оттенке кемел или графит. Можно и модель оверсайз, она также не выйдет из моды;
классический тренч: базовый бежевый или темно-синий без лишних деталей;
качественная белая рубашка из плотного хлопка: прямого или слегка свободного кроя;
две пары идеальных джинсов: из темного денима прямого кроя без потертостей или дыр и светлые, более свободные джинсы;
кожаные туфли-лодочки или балетки с острым носком: базовая модель, которая подходит ко всему;
качественные кожаные сапоги или лоферы: обувь, которая с годами и при правильном уходе будет выглядеть только лучше;
структурная кожаная сумка: лаконичной формы, с жестким каркасом и без больших логотипов.
Качественный костюм должен быть в гардеробе каждой / Фото с Pinterest
На чем точно можно сэкономить
Есть вещи, в которые совершенно не стоит вкладывать деньги. Лучше купить одну дорогую, но качественную вещь, которая прослужит долго. Чего не стоит делать:
покупать простые дешевые футболки и майки – они быстро изнашиваются независимо от бренда;
скупать "горячие" микротренды сезона – тренды, а особенно микротренды, имеют свойство очень быстро меняться. Лучше вкладывать деньги в классику;
заказывать много домашней и спортивной одежды для быстрых прогулок. Конечно, такие вещи тоже должны быть в вашем гардеробе, но в небольшом количестве и, желательно, хорошего качества.
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