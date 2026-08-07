Элегантный образ для гостьи свадьбы: Клаудия Шиффер показала платье в трендовом цвете

Поиск идеального наряда на свадьбу подруги или коллеги – это всегда сложная задача, ведь хочется выглядеть изысканно и стильно, но при этом не затмить невесту. Если вы до сих пор сомневаетесь, какой наряд выбрать для торжественного события, стоит обратить внимание на новый пост супермодели 90-х Клаудии Шиффер.

Легендарная модель поделилась в своем инстаграме серией фотографий, на которых продемонстрировала элегантный и продуманный до мелочей образ. Сама Шиффер лаконично подписала снимок так: "Идеальное платье для гостьи на свадьбе", выбрав наряд глубокого, насыщенного темно-бирюзового оттенка (sea green), который сейчас находится на пике популярности.

Основой ее элегантного наряда стало струящееся платье в пол, выполненное из невесомого полупрозрачного шифона. Модель имеет тонкие золотистые бретели-цепочки и лиф прямого кроя с драпировкой. Легкая многослойная юбка украшена нежными воланами по бокам, которые придают движению грациозность при ходьбе.



Клаудия Шиффер показала образ на свадьбу / фото из инстаграма

Отдельного внимания заслуживают аксессуары, которыми Клаудия дополнила свой свадебный лук. Звезда сделала ставку на актуальную морскую тематику и стилистику бохо-шик, которая сейчас завоевала мировые подиумы. Она подчеркнула талию золотистым поясом-цепочкой с кисточкой, а на шею надела изысканный кулон в форме листика. Образ дополнили тонкие браслеты, золотое кольцо и темные солнцезащитные очки в винтажном стиле.



Стильные аксессуары на лето от Клаудии Шиффер / фото из инстаграма

Еще одним ярким акцентом в руках модели стал вечерний клатч в форме фактурной ракушки из розового прозрачного стекла или смолы с золотой застежкой. Такое сочетание массивных металлических деталей теплого золотистого оттенка с прозрачными морскими текстурами создает невероятно гармоничный ансамбль.



Легкое летнее платье в трендовом цвете / фото из инстаграма

Этим образом супермодель доказала, что свадебный дресс-код для гостей вовсе не обязательно должен быть скучным или слишком строгим. Сочетание правильного оттенка ткани, свободного силуэта и акцентных ювелирных деталей позволяет создать безупречный наряд, который запомнится всем.

Более сдержанный, но также элегантный образ недавно продемонстрировала королева Испании, и его тоже можно взять на заметку, готовясь к свадьбе подруги.