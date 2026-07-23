Эта классическая обувь стала главным трендом 2026: с чем ее сочетать, чтобы выглядеть дорого

Мода в очередной раз доказывает: по-настоящему удачные вещи не исчезают навсегда. В этом сезоне дизайнеры и модные инфлюенсеры вновь вернули в тренды обувь, которая еще недавно ассоциировалась исключительно с классическим гардеробом.

Речь идет о лоферах, которые уже давно перестали быть обувью исключительно для офиса или школьной формы. В 2026 году они вновь стали одним из самых заметных трендов, пишет Vogue MX, а особенно актуальными считаются модели коричневого цвета. Именно они придают образу дорогой вид.

Эта обувь вполне может дополнить любой базовый гардероб на лето, осень или весну. Лоферы легко сочетаются с вещами разных стилей и помогают создать образ, который выглядит элегантно и в то же время непринужденно.

С чем носить коричневые лоферы в 2026 году

Эстетика нулевых продолжает влиять на современную моду. Топы без бретелек или с едва заметными бретельками, которые когда-то были неотъемлемой частью гардероба Бритни Спирс и других поп-звезд того времени, снова вернулись в тренды. В сочетании с джинсами-клеш коричневые лоферы создают стильный образ с легким оттенком ностальгии.



Образ с коричневыми лоферами и джинсами / фото из инстаграма

Если хочется максимально комфортного образа на каждый день, то стоит сочетать лоферы с широкими джинсами или штанами и свободной футболкой или рубашкой. Свитер на плечах или вязаный жилет станут дополнительным акцентом в прохладный день.



Коричневые лоферы с брюками и рубашкой / фото из инстаграма

Коричневые лоферы – идеальные спутники клетчатых вещей. Это может быть юбка или платье в клетку, а также легкий плащ или пальто. Уже сейчас можно продумывать стильные образы на осень, которая вскоре вернется в нашу жизнь.



Коричневые лоферы с клетчатым пальто / фото из инстаграма

Образы с любыми джинсами остаются одними из самых универсальных решений на любой сезон. Чтобы они не казались слишком однообразными, достаточно добавить коричневые акценты. Лоферы, ремень и сумка в одном оттенке сделают комплект более глубоким и завершенным.



Коричневые лоферы со светлыми джинсами и бежевой сумкой / фото из инстаграма

Преппи-эстетика остается одним из самых заметных модных направлений. Элегантная коричневая юбка, классическая рубашка, жакет или плащ и, безусловно, стильные очки – сочетание, которое уже давно выбрали для себя мировые звезды.



Стильный образ с юбкой и коричневыми лоферами / фото из инстаграма

Очень классная идея – сочетать короткие брюки или джинсы с лоферами, добавляя фактурные носки. Это могут быть белые объемные носки или просто цветные. Образ с таким акцентом становится уютным и интересным.



Коричневые лоферы с белыми носками / фото из инстаграма

В моду также вернулись брюки-капри, которые уже покорили мировые подиумы.