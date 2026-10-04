Главная покупка осени 2026: как и с чем носить модную кожаную юбку

Кожаная юбка вновь покоряет мировые подиумы и становится ключевым элементом стильного осеннего гардероба. Этот универсальный предмет одежды сочетает в себе элегантность, практичность и изысканность, подходящую для любого случая.

Стритстайл Милана и Парижа во время последних Недель моды показал, что именно кожаная юбка стала самым популярным выбором среди модниц, пишет ELLE. Этот тренд, который ярко проявился еще в 1970-х и 1990-х годах, сегодня переживает новое возрождение благодаря спросу на качественную базовую капсулу и эстетику долговечной моды.

В 1970-х кожаные юбки олицетворяли бунтарский дух, а в 1990-х превратились в символ минималистичной роскоши. Сегодня этот элемент одежды возвращается в наш гардероб как элегантная и практичная альтернатива обычным тканевым юбкам.

С чем носить бордовую юбку осенью: смотрите фото

Актуальные фасоны осеннего сезона

Главным фаворитом сезона стала прямая миди-юбка из кожи, которая подходит большинству типов фигуры и визуально удлиняет силуэт. Реже на улицах модных столиц можно было увидеть игривые мини или лаконичные макси.

Особое внимание стилисты советуют обратить на миди-юбки с глубокими разрезами. Помимо эстетически привлекательного вида, разрез имеет важное практическое значение, ведь плотная кожа может сковывать движения при ходьбе.



С чем носить рыжую кожаную юбку / Фото с Pinterest

Трендовая цветовая палитра

Классическая черная кожаная юбка остается бесспорной базой, поскольку легко сочетается с любым верхом. Впрочем, в этом сезоне дизайнеры и стритстайлеры советуют обратить внимание на богатую глубину цветовой гаммы.

В моде естественная осенняя палитра и оттенки драгоценных камней: глубокий бордовый, насыщенный коричневый, темный зеленый, цвет охры и благородный серый. Такие цвета придают аутфиту особый шарм и мягкость.



Модные кожаные юбки на осень / Фото с Pinterest

Стильные формулы: с чем сочетать кожаную юбку

Для создания гармоничного и уютного образа выбирайте контраст фактур, сочетая плотную кожу с мягким трикотажем. Например, ее можно носить с уютным свитером или кардиганом. Тонкие свитера из мериносовой шерсти, объемные трикотажные поло или уютные кардиганы создают идеальный баланс.

Кожаная юбка отлично сочетается с романтичной блузкой. Сочетание кожаного низа и блузки с бантом придает образу женственности и изысканного стиля. Это также может быть кожаный тотал-лук. Сочетание юбки и кожаной куртки или топа-бюстье создает смелый и ультрасовременный наряд.



С чем стильно носить кожаную юбку / Фото с Pinterest

Юбки длины миди прекрасно сочетаются с высокими сапогами, элегантными туфлями-лодочками с острым носком или лоферами на плоской подошве. Напомним, ранее мы писали о 4 стильных способах носить юбки этой осенью, где подробно разбирали сочетания с различными деталями гардероба.