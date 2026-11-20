Казалось, что о кожаной жилетке все давно забыли, отложив ее на дальние полки шкафа. Как-то всегда в центре внимания кожаные куртки, а вот жилетке в последнее время стилисты уделяли мало внимания. Однако в этом году она громко напомнила о себе и уверенно остается среди главных трендов в следующем, 2027 году.

Сегодня кожаный жилет перестал быть лишь элементом байкерского или рок-стиля и превратился в универсальную основу. Больше всего в моде сейчас модели с эффектом винтажа: а-ля состаренные, слегка потертые черные и насыщенные коричневые варианты, которые придают образу фактуры и характера.



Как стильно носить кожаный жилет / Фото из инстаграма tantibecky

Также актуальными остаются классические приталенные жилеты костюмного кроя, свободные оверсайз-модели и удлиненные фасоны с акцентными пуговицами или поясом. Помимо базового черного и шоколадного, стилисты советуют обратить внимание на оттенок бордо, оливковый и карамельный.



Кожаный жилет снова в моде / скриншот из инстаграма

Главное преимущество этой вещи – способность легко создавать стильные многослойные образы в любую погоду. В прохладные дни кожаную жилетку можно смело надевать поверх белой хлопковой рубашки, тонкого кашемирового гольфа или объемного свитера. Она сделает даже самое простое сочетание с базовыми синими джинсами или классическими штанами-палаццо гораздо дороже и интереснее.



Модные кожаные жилетки / Фото с Pinterest

Более того, кожаный жилет идеально подходит в качестве дополнительного утепляющего слоя зимой. Его удобно надевать под оверсайз-пальто, тренч или шубу – это не только согреет, но и добавит модного контраста фактур, когда вы расстегнете верхнюю одежду в помещении. А для вечерних выходов приталенную модель можно носить прямо на голую кожу в сочетании с юбкой миди или строгими штанами.



Как стильно носить кожаный жилет зимой / скриншот из инстаграма

Кстати, кожаную жилетку с эффектом ретро вы можете смело отправляться искать в секонд-хендах. Ранее 24 Канал рассказывал, какие вещи можно покупать в секонд-хенде, чтобы найти настоящее сокровище и сэкономить деньги.