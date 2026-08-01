Кристен Стюарт появилась на красной дорожке в ультракоротких шортах: классный стилистический ход

Стиль, который не сходит с красных дорожек, вновь оказывается в центре внимания. Один смелый выход звезды доказал, что короткая длина может отлично смотреться в вечернем образе. Добавьте к этому узнаваемые аксессуары, и образ заиграет новыми красками.

Как сообщает Page Six, на премьере в Лос-Анджелесе актриса Кристен Стюарт появилась в образе, который сразу привлек внимание фотографов. Актриса вновь выбрала короткие шорты, дополнив их удлиненным блейзером.

Такой стиль давно стал для нее узнаваемым: Стюарт не впервые появляется в микрошортах на публичных мероприятиях и каждый раз представляет их по-новому. На этот раз образ выглядел непринужденно, но в то же время достаточно сдержанно для красной дорожки.

Как Кристен Стюарт сочетала деним и вечерний стиль

В центре образа оказались короткие джинсовые шорты, которые актриса сочетала с классическим удлиненным жакетом. Контраст между повседневными вещами и более официальным силуэтом создал тот самый эффект, по которому стиль Стюарт и узнают.

Кристен Стюарт в коротких шортах на красной дорожке: смотрите видео

Дополнительную непринужденность комплекту придали кроссовки и высокие носки, которые смягчили вечернее настроение образа. Из аксессуаров – темные очки, которые подчеркнули форму лица звезды. Именно такие детали и делают образы актрисы близкими к уличной моде, даже когда речь идет о премьере.

Кристен Стюарт в длинном черном жакете и коротких шортах: смотрите фото

Звезда "Сумерек" уже не раз появлялась на публике в коротких шортах, превращая этот элемент гардероба в часть своего фирменного стиля. Подобные появления лишь подчеркивают, что для нее микрошорты давно стали не случайной деталью, а продуманным модным приемом.

Кристен Стюарт в коротких черных шортах на Оскаре: смотрите фото

Если вы тоже обожаете шорты, то вам обязательно нужно купить одну-две-три пары из этих самых модных шорт.