С чем носить кроссовки: 6 стильных сочетаний на каждый день

Кроссовки остаются одним из самых универсальных вариантов обуви на каждый день. Главное – знать, с какими вещами их сочетать и как правильно расставить акценты.

Издание о моде WhoWhatWear рассказало, как стилизовать кроссовки в этом сезоне, чтобы выглядеть актуально. О шести трендовых сочетаниях на каждый день – читайте далее в материале.

Спортивные шорты

Спортивные шорты прекрасно смотрятся с кроссовками, особенно если хочется создать непринужденный образ. Выбирайте модели с ретро-полосками, из сатиновой ткани или ярких цветов. Дополнить комплект можно простой футболкой, майкой, рубашкой или лонгсливом.

Образ со спортивными шортами / Фото с Pinterest

Платье беби-дол

Также модницы любят сочетать милые и игривые платья в стиле "беби-дол" со спортивными кроссовками в ретростиле. Контраст между женственным платьем и более массивной или спортивной обувью делает образ интересным и актуальным. Чтобы такой look не выглядел перегруженным, яркое платье лучше дополнять простой обувью и минимумом аксессуаров. А со сдержанным нарядом можно позволить себе более заметные акценты.

Образ с платьем в стиле "беби-дол" / Фото с Pinterest

Брюки оливкового цвета

К брюкам оливкового цвета в этом сезоне стоит присмотреться тем, кто любит комфортные повседневные образы. Особенно хорошо с кроссовками смотрятся свободные модели карго. Их можно носить с ретро-кроссовками, базовой футболкой и рубашкой или легкой курткой. В результате получается простой образ, не требующий лишних деталей.

Образ с брюками оливкового цвета / Фото с Pinterest

Свободные джинсы

Свободные джинсы – еще одна беспроигрышная пара для кроссовок. Прямые или широкие модели хорошо сочетаются как с массивной обувью, так и с более аккуратными кроссовками на тонкой подошве. Если джинсы имеют свободный крой, верх можно оставить простым: базовая футболка, топ или рубашка помогут сохранить пропорции образа.

Образ с джинсами свободного кроя / Фото с Pinterest

Шорты-бермуды

Шорты-бермуды тоже хорошо сочетаются с кроссовками. Их можно стилизовать с футболкой или топом, а сверху надеть свободную рубашку. В более прохладную погоду вместо легкой футболки можно выбрать объемный свитер.

Образ с шортами-бермудами / Фото с Pinterest

Атласная юбка

Атласная юбка не обязательно должна быть частью вечернего образа. В сочетании с кроссовками ее легко адаптировать для повседневного гардероба. Лучше всего здесь смотрятся кроссовки на тонкой подошве, которые уравновешивают женственный силуэт юбки. Дополнить образ можно простой футболкой, топом или свободной рубашкой – так он будет выглядеть непринужденно, но стильно.

Образ с атласной юбкой / Фото с Pinterest

И если вы как раз ищете новую пару на этот сезон, ранее мы рассказывали о 10 стильных замшевых кроссовках, которые стоит добавить в гардероб.