Как отрастить боб без стресса: 4 лучших стрижки для переходного периода

Отращивать короткую стрижку боб до желаемой длины – это всегда вызов и поиск гармонии в стиле. Впрочем, правильно подобранная промежуточная стрижка помогает сохранить эстетичный вид прически и плавно отрастить длинные волосы без лишнего стресса.

Как отмечают бьюти-эксперты издания Myself, многим женщинам знакомо ощущение, когда короткая прическа надоедает и хочется снова вернуть длинные волосы. На этом этапе возникает сложность, поскольку прическа теряет первоначальную форму, но еще не достигла желаемой длины. Правильно выбранный вариант стрижки помогает изящно пройти этот период и сохранить эстетичный вид.

Лучшие варианты стрижек для отращивания длины

Мягкий каскадный боб создает нежные переходы по всей длине без кардинального укорачивания прядей. Мастер лишь корректирует форму прически, благодаря чему волосы выглядят ухоженными и аккуратными.

В то же время текстурированный боб придает волосам легкий непринужденный объем. Разная длина прядей становится менее заметной, что идеально подходит для обладательниц естественных волн.

Короткая стрижка на осень 2026 года – текстурированный боб / Фото Pinterest

Боб со слоями у лица гармонично сочетает более короткие передние пряди с основной длиной волос. Со временем эти пряди, когда немного отрастут, будут выглядеть очень красиво в более длинной прическе.

Удлиненный боб – это заключительная промежуточная стадия, когда пряди достигают линии ключиц. На этой длине девушки снова могут делать разнообразные пучки, высокие хвосты и вечерние укладки.

Удлиненный боб – трендовая прическа на осень 2026 / Фото Pinterest

Наступила осень, а это значит, что пора обновить цвет волос. На днях наша редакция рассказывала о стильном окрашивании, которое стало главным трендом этого сезона. Кстати, его любят делать Зендея, Белла Хадид и Бейонсе.