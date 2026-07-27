Какую летнюю обувь взять в отпуск: 3 базовые пары, которые точно понадобятся на отдыхе

Упаковка вещей в отпуск часто превращается в сложную задачу, ведь хочется взять все необходимое и одновременно не перегружать багаж. Прагматический подход к выбору гардероба особенно важен, когда речь идет об обуви, поскольку именно от нее зависит комфорт во время отдыха.

Чтобы чувствовать себя уверенно в любой ситуации и сохранить место в чемодане, достаточно ограничиться тремя базовыми парами, которые закроют все нужды во время летнего путешествия. О них подробнее – рассказало издание Myself .

Идеальная обувь для отпуска

Основой любой поездки остаются удобные кроссовки. Они станут незаменимыми во время продолжительных пеших прогулок по городу, экскурсиям, перелетам или активному отдыху на природе. Мягкая подошва и качественная вентиляция защитят ноги от усталости, а универсальный дизайн позволит их легко сочетать с джинсами, шортами или даже повседневными платьями.

Для жарких дней и расслабленных прогулок идеально подойдут легкие сандалии. Они позволяют коже дышать, легко снимаются и занимают минимум места в багаже. В то же время лучше выбирать модели лаконичного фасона из натуральных материалов. Именно тогда эта пара станет вашим лучшим спутником для дневных маршрутов, походов на пляж или уютных посиделок в летних кафе.

Кроме того, не забудьте также взять с собой элегантную, но простую обувь для особых вечеров . Ведь изящные мюли, стильные лоферы или лаконичные босоножки придадут изысканности праздничному образу. Такая обувь прекрасно подходит для романтического ужина в ресторане или вечерних мероприятий и остается достаточно удобной для приятного завершения дня.

На днях наша редакция рассказывала, как идеально совмещать кроссовки с джинсами.