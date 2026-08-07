Маникюр Evil Eye вернулся и это то, что вам нужно

Если коллега на работе слишком пристально разглядывала ваш новый маникюр, а вечером внезапно сломался ноготь – похоже, пора принять радикальные меры. Конечно, мы не призываем жечь полынь или верить в другие суеверия, но немного стильной защиты от негатива еще никому не помешало. Мир красоты нашел идеальный ответ всем завистникам – игривый и трендовый маникюр в стиле Evil Eye.

Нейл-дизайн с изображением синего глаза-талисмана (известного также как "Назар" или традиционный оберег от сглаза) уже давно вышел за пределы сувенирных лавок и прочно закрепился на ногтях модниц со всего мира.



Маникюр Evil Eye на светлой основе / фото из инстаграма

Особенность этого маникюра – в балансе между мистическим символизмом и современным минимализмом. Чаще всего в качестве основы выбирают нежное покрытие, полупрозрачную молочную базу или классический нюд, на котором синий символ выглядит особенно выразительно и аккуратно.



Модный маникюр с амулетом в виде глаза / фото из инстаграма

Чтобы маникюр выглядел по-настоящему дорого и изысканно, мастера советуют сочетать его с другими популярными техниками. Например, невероятно стильно смотрится классический или цветной френч, выполненный в насыщенном васильковом или кобальтовом оттенке. На одном или двух акцентных ногтях можно нарисовать тот самый "магический" глаз, дополнив его тонкими золотыми лучами, звездами или мелкими стразами. Золотые элементы придают дизайну блеска и превращают его в настоящее ювелирное украшение.



Маникюр с глазами и стразами / фото из инстаграма



Маникюр с защитным глазом и золотыми змеями / фото из инстаграма

Что касается цветовой гаммы, то классикой остается сочетание ярко-синего, белого, черного и золотого цветов. Однако современные тенденции позволяют экспериментировать: оттенки синего можно заменить на глубокий изумрудный или даже нежный пастельный френч.



Фиолетовый френч с рисунком в виде глаза / фото из инстаграма

Главное правило – не перегружать все пальцы рисунками, а оставить место для элегантности. Такой защитный нейл-арт одинаково хорошо смотрится как на коротких ногтях, так и на миндалевидной форме, добавляя любому образу нотку загадочности.



Лаконичный голубой маникюр / фото из инстаграма

В этом году неординарные дизайны маникюра получили высокую оценку от модниц. Вот еще один нестандартный маникюр, который стал вирусным в сети.