Стильное несоответствие: идеи модного маникюра "разные руки"

Маникюр в стиле "разные руки" (или mismatched nails) уже несколько лет периодически возвращается на пик популярности, и этот сезон не стал исключением. Правда, на этот раз сама идея немного изменилась.

Раньше модницы ограничивались двумя цветами, распределяя их по рукам – один для правой, а другой для левой, – или выбирали разные оттенки одного цвета. Сегодня же нейл-мастера предлагают более сложные схемы. Маникюр mismatched nails стал более изысканным и продуманным.



Маникюр "разные ногти" – идеи / Фото из инстаграма nonnailartist

Главная фишка такого маникюра – в свободе самовыражения и нарушении привычных правил симметрии. Мастера маникюра предлагают выбирать похожие рисунки, палитры, декор, но асимметрично распределять их по всем ногтям.

Дизайн маникюра "разные руки": смотрите фото

Если вы никак не можете выбрать между двумя любимыми оттенками, дизайнами или текстурами, этот стиль позволяет объединить их в одном целостном образе.

В чем особенность нейл-тренда mismatched nails

Суть "разных рук" заключается в том, чтобы правая и левая рука отличались друг от друга, но при этом создавали гармоничный дуэт. Это может быть контраст цветов, когда одна рука полностью выполнена в пастельных тонах, а другая – в глубоких темных. Или же разница в фактурах и принтах: например, минималистичный френч на одной руке и абстрактные линии или геометрия – на другой.



Идеи для маникюра "разные руки" / Фото из инстаграма nonnailartist

Секрет успеха такого маникюра – в общем элементе, который связывает обе руки. Это может быть единая цветовая палитра (скажем, все оттенки коричневого или различные вариации красного), одинаковое покрытие (матовое или глянцевое) или общая тематика рисунков.

Маникюр "разные руки" с перевернутым френчем: смотрите фото

Благодаря этому образ выглядит стильно и дерзко, но при этом исчезает хаотичность. Такой дизайн идеально подходит для тех, кто любит эксперименты, но стремится сохранить аккуратность и эстетику своих ногтей.



Модный маникюр "разные руки" / Фото из инстаграма nonnailartist

Кстати, эту идею можно отлично адаптировать к Хэллоуину. Если вы еще не сделали маникюр ко Дню всех святых, то вот еще несколько интересных идей.