Предлагаем вам подборку нетривиальных нейл-артов для зимних праздников, выходящих за рамки привычного классического покрытия. В список главных фаворитов вошли дизайны с изящными бантами, зеркальным клюквенным хромом и аппетитными оттенками пряностей.

Декабрьский период традиционно располагает к смелым решениям в области красоты, выразительному сиянию и насыщенным оттенкам. Эксперты Vogue Scandinavia советуют отойти от простого однотонного покрытия и обратить внимание на креативные формы нейл-арта, способные поднять настроение в предвкушении праздников.

Маникюр на Рождество 2026: сдержанные минималистичные акценты и выразительные решения

Клюквенный хром. Глубокий красный цвет с зеркальным металлизированным финишем стал свежей интерпретацией праздничной классики на миндалевидных ногтях. Сияющий оттенок напоминает вишневый сироп или бокал горячего глега и служит эффектным бьюти-аксессуаром к темному бархатному платью.



Цвет маникюра на Рождество / Фото из инстаграма thelittleproject_

Нежные бантики на нюдовой основе. Аккуратные тонкие красные или золотые ленточки придают рукам трогательный и в то же время сдержанный вид. Прозрачная или молочная нейтральная база гарантирует элегантность и избавляет от переживаний из-за заметного отрастания ногтевой пластины во время длительного зимнего отпуска.

Рождественский маникюр с золотыми бантиками: смотрите фото

Уютный пряничный нейл-арт. Эта идея пошла от традиционной скандинавской выпечки, в частности от знаменитого имбирного печенья. Насыщенный теплый каштаново-коричневый лак здесь гармонично сочетается с тонкими белыми узорами, мастерски имитирующими сладкую сахарную глазурь.



Пряничный маникюр / Фото из инстаграма toriiitoriii

Сияющие небесные звезды. Мелкие золотистые металлические звездочки, хаотично рассыпанные по полупрозрачному розовому фону, создают нежный космический узор. Благодаря своей универсальности такой маникюр безупречно подойдет как к уютному рождественскому ужину, так и к шумной новогодней вечеринке, и при этом не придется спешить на коррекцию.



Модный маникюр на Рождество 2026 / Фото из инстаграма beauty_byhollie_

Карамельный двойной френч. Привычный французский маникюр приобретает игривый характер благодаря двойной линии улыбки с чередующимися белыми и насыщенно-красными полосками. Такой арт отсылает к узнаваемому рождественскому леденцу-тросточке, сохраняя при этом строгость и изящную графичность линий.



Маникюр в стиле карамельки на Рождество / Фото из инстаграма thenaillologist

В эту подборку также можно добавить довольно оригинальный маникюр, который подойдет к праздничным образам. У дизайна еще и красивое название – "клубника в шоколаде".