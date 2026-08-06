Главный хит лета: все сходят с ума от маникюра с сардинами

Морская тематика неизменно возвращается в нейл-арт каждое лето, однако каждый раз предстает в новой интерпретации. Если в прошлых сезонах девушки выбирали лаконичные ракушки, морские волны или мелких минималистичных рыбок на прозрачной основе, то сейчас социальные сети покоряет более смелый и экстравагантный тренд – sardine nails.

Все началось со всеобщего увлечения эстетикой рыбных консервов: от домашнего декора и принтов на сумках до обуви в рыбацком стиле. Тренд на рыбные консервы и средиземноморский отдых оказался настолько мощным, что, по данным бьюти-платформ, поисковые запросы на маникюр с сардинами выросли более чем на 140%.



Маникюр с сардинами / фото из инстаграма

Некоторые даже стали называть этот дизайн главным провокатором лета. Девушки признаются: даже если лето проходит в офисе, а не на Лазурном берегу или в Италии, такой дизайн дарит желанное ощущение средиземноморского курорта.



Маникюр с объемной сардиной / фото из инстаграма

Главная фишка нынешнего дизайна – смелая детализация. Сардину рисуют буквально на весь длинный ноготь, тщательно передавая текстуру чешуи, серебристо-голубые переливы и узнаваемую силуэтную форму рыбы. Для воссоздания графитового сияния мастера используют серебристые хром-втирки, зеркальные пигменты, магнитные лаки с эффектом "кошачьего глаза", а также прозрачный 3D-гель и мелкие жемчужины, которые создают иллюзию объема и морской пены. Менее смелые модницы выбирают лаконичный рисунок небольшой рыбки на каждый ноготь или только на несколько.



Маникюр с устрицами и сардинами / фото из инстаграма

Бьюти-эксперты предлагают несколько вариантов стилизации этого микротренда. Самый популярный – это минималистичная молочная или прозрачная основа с лаконичными серебристыми рыбками, которые можно дополнить крошечными рисунками оливок, лимонов или сочных помидоров в духе итальянских кафе. Для более смелых подойдет красочный микс-энд-матч с разноцветными рыбками на каждом пальце или стилизация под португальскую керамику азулежу.



Яркий маникюр с консервированной рыбой / фото из инстаграма



Маникюр с сардинами и оливками / фото из инстаграма

Чтобы маникюр выглядел эстетично, мастера советуют делать акцент только на одном-двух ногтях, оставляя остальные пальцы нейтральными.

Ориентируйтесь на самые модные цвета августа, чтобы создать стильный и модный маникюр.