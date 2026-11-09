Любимый маникюр Хейли Бибер снова в тренде: его легко повторить дома
Глубокие кофейные оттенки и изысканное зеркальное сияние создают безупречный тандем для уютного осеннего сезона. Этот маникюр каждый год возвращается в списки главных бьюти-трендов, ведь он придает рукам дорогой и ухоженный вид.
Шоколадный маникюр с хромированным финишем вновь стал главным фаворитом сезона в мире маникюра благодаря Хейли Бибер, которая выбирает этот дизайн уже несколько лет подряд. Как сообщает издание Cosmopolitan, секрет популярности тренда заключается в сочетании насыщенной кофейной базы с нежным переливом хромовой пудры.
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Мастер маникюра Макс Эстрада отметила, что шоколадный хром сочетает в себе глубину эспрессо с сиянием расплавленного золота. Так, на смену тихому минимализму приходит выразительная эстетика роскоши, вдохновленная модой конца 1980-х годов.
Для гармоничного образа нейл-артистка Викки Свон советует выбирать коричневые гель-лаки с нейтральным или теплым подтоном. Глубокие оттенки темного шоколада придают драматичности, а мягкие карамельные тона создают нежное и уютное настроение.
Что касается пудры, профессионалы советуют обращать внимание на оттенки шампанского, меди или бронзы и при этом избегать холодного серебра. Полупрозрачная перламутровая втирка деликатно раскрывает глубину цвета и не перегружает базовое покрытие.
Чтобы повторить этот дизайн самостоятельно или в салоне, обратите внимание на ключевые правила:
- Сформируйте безупречную архитектуру ногтевой пластины, ведь хромированный пигмент мгновенно подчеркивает любые неровности.
- Втирайте пудру сразу после полимеризации геля, пока поверхность топа еще теплая.
- Тщательно закрепляйте зеркальный слой качественным финишным топом, чтобы обеспечить стойкость покрытия без сколов.
Что интересно, шоколадный хром роскошно смотрится на любой длине и форме, а также легко сочетается с черепаховым принтом или золотыми акцентами.
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