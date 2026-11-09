Любимый маникюр Хейли Бибер снова в тренде: его легко повторить дома

Глубокие кофейные оттенки и изысканное зеркальное сияние создают безупречный тандем для уютного осеннего сезона. Этот маникюр каждый год возвращается в списки главных бьюти-трендов, ведь он придает рукам дорогой и ухоженный вид.

Шоколадный маникюр с хромированным финишем вновь стал главным фаворитом сезона в мире маникюра благодаря Хейли Бибер, которая выбирает этот дизайн уже несколько лет подряд. Как сообщает издание Cosmopolitan, секрет популярности тренда заключается в сочетании насыщенной кофейной базы с нежным переливом хромовой пудры.

Хейли Бибер продемонстрировала стильный маникюр на зиму 2027 года

Мастер маникюра Макс Эстрада отметила, что шоколадный хром сочетает в себе глубину эспрессо с сиянием расплавленного золота. Так, на смену тихому минимализму приходит выразительная эстетика роскоши, вдохновленная модой конца 1980-х годов.

Красивый маникюр Хейли Бибер / Фото из инстаграма @haileybieber

Для гармоничного образа нейл-артистка Викки Свон советует выбирать коричневые гель-лаки с нейтральным или теплым подтоном. Глубокие оттенки темного шоколада придают драматичности, а мягкие карамельные тона создают нежное и уютное настроение.

Что касается пудры, профессионалы советуют обращать внимание на оттенки шампанского, меди или бронзы и при этом избегать холодного серебра. Полупрозрачная перламутровая втирка деликатно раскрывает глубину цвета и не перегружает базовое покрытие.

Какой маникюр сделать зимой 2027 года / Фото Pinterest

Чтобы повторить этот дизайн самостоятельно или в салоне, обратите внимание на ключевые правила:

Сформируйте безупречную архитектуру ногтевой пластины, ведь хромированный пигмент мгновенно подчеркивает любые неровности. Втирайте пудру сразу после полимеризации геля, пока поверхность топа еще теплая. Тщательно закрепляйте зеркальный слой качественным финишным топом, чтобы обеспечить стойкость покрытия без сколов.

Что интересно, шоколадный хром роскошно смотрится на любой длине и форме, а также легко сочетается с черепаховым принтом или золотыми акцентами.

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