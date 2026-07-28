Марго Робби вернула в моду смелый стиль: эффектный выход звезды в Париже

Актриса Марго Робби во время прогулки по французской столице доказала, что этот смелый стиль в одежде до сих пор заслуживает внимания. Она подала его настолько стильно, что это стало сигналом для всех модниц снова вернуться к нему.

Звезда "Барби" появилась на публике в образе в бельевом стиле, пишет Marie Claire. Она также добавила к этому луку вневременную обувь, которая в этом году снова набирает обороты популярности.

Модный выход Марго Робби был посвящен бренду Dôen, который любит певица Тейлор Свифт. Марго выбрала нежный масляно-желтый комплект этого бренда. Модель состоит из шелкового топа Loure с кружевом за 280 долларов и мини-юбки Giulietta стоимостью 300 долларов.

Марго Робби в комплекте в бельевом стиле: смотрите фото

Особое внимание в образе привлекает обувь. Марго отдала предпочтение черным балеткам Elastic Ballet Slipper от бренда The Row, которые идеально вписываются в популярный гибридный тренд Мэри Джейн. Несмотря на то, что эта модель ценой 820 долларов сейчас полностью распродана, поклонники бренда записываются массово в листы ожидания.

Свой выход актриса дополнила аксессуарами от Chanel: солнцезащитными очками кошачий глаз с перламутровым украшением и черной кожаной сумкой Small Shopping Bag из коллекции весна-лето 2026 за 7 тысяч долларов. Завершающим штрихом лаконичного образа стала черная шляпка, которая помогла звезде оставаться незаметной для папарацци. Хотя нет! Они ее поймали.

Уверены, что вам захочется повторить образ Марго Робби, поэтому эти советы по одежде из шелка и с кружевом будут уместны.