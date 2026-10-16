Альтернатива бежевой классике: Марион Котийяр показала роскошный тренч с интересным декором

Французский стиль славится умением превращать привычную классику в неповторимый образец непринужденного шика. Настоящие парижанки всегда знают, как с помощью одной неожиданной детали придать образу особого магнетизма.

Французская кинодива Марион Котийяр в очередной раз продемонстрировала образец утонченного вкуса на фотоколле фильма Karma, который состоялся в парижском кинотеатре Pathé Palace. Вместе со своим стилистом Элиотом Блиссом звезда сделала ставку на образ, который мгновенно приковал взгляды ценителей моды.

Вместо привычного бежевого или коричневого плаща актриса выбрала черный атласный тренч от французского бренда Chanel. Главной изюминкой наряда стали нежные зеленые и серебристые вкрапления блестящего декора на ткани, а также фирменные пуговицы с монограммой бренда.



Марион Котийяр в черном тренче и туфлях-лодочках / Getty Images

Благодаря акцентному поясу, свободным рукавам и элегантной длине до колена Марион стилизовала этот тренч как самостоятельное изысканное платье. Образ гармонично завершили классические черные туфли-лодочки Chanel.

Секрет этого наряда – в удачной игре материалов и деталей. Глянцевый блеск атласа и мерцание вышивки превращают привычную верхнюю одежду в полноценный вечерний ансамбль. Такой прием помогает создать женственный силуэт без визуальной перегрузки. Кроме того, лаконичный крой позволяет выделить талию и подчеркнуть ноги.



Атласный тренч Chanel с кристаллами / Getty Images

3 стильных совета: как адаптировать такой тренч к своему гардеробу

Носите как платье на особые события. Застегните плащ на все пуговицы, подвяжите талию и дополните образ туфлями на каблуке или элегантными ботильонами. Сочетайте с базовым денимом. Носите акцентный тренч расстегнутым поверх белой футболки и любимых прямых джинсов для создания непринужденного шика. Подчеркивайте фактуру плаща. Надевайте такой плащ поверх минималистичного шелкового платья в стиле белья для вечернего ужина.

Мир моды наполнен не только тренчами. В этом году стилисты и дизайнеры предлагают нам несколько интересных вариантов верхней одежды на осень.