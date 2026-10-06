5 осенних микротрендов, которые вам точно понравятся

Мода этой осенью кроется в деталях. Хотя почему только этой? Она всегда кроется в деталях! Некоторые вещи из гардероба наших пап и забытые аксессуары вновь завоевывают гардеробы первых модниц.

Рассказываем о 5 самых модных микротрендах осени 2026 года, которые легко вписать в свой повседневный стиль. Не будем утверждать, что это что-то совершенно новое, но это на все сто процентов актуально.

Свитер с V-образным вырезом

Когда-то такой свитер был очень популярен у наших пап и дедушек. Сегодня его можно очень классно стилизовать, сочетая с привычными джинсами, обувью с тонким носком и, например, солнцезащитными очками. Добавьте длинный плащ в стиле Нео и это будет просто вау!



Модный полосатый джемпер на осень 2026 / Фото с Pinterest

Белая рубашка оверсайз

Это практически классика, которую стоит иметь в гардеробе, ведь она подходит для всех случаев жизни и сезонов. Если говорить об осени и зиме, то белая рубашка – это must-have для создания многослойных образов. Просто идите и срочно покупайте, если у вас ее еще нет.



Белая рубашка оверсайз в осенних трендах / Фото с Pinterest

Длинные перчатки

Или, как их еще называют, "оперные перчатки". Этот тренд не новый, однако в этом сезоне он еще не превратился в антитренд. Так что смело покупайте длинные перчатки разных цветов и из разных материалов и украшайте ими свои осенние луки.



Длинные перчатки в осеннем аутфите / Фото с Pinterest

Брелки и подвески

Этот микротренд по-прежнему актуален, поэтому можете не прятать подальше все свои брелки, шармы и другие украшения. Модницы показывают, что шармами можно украшать не только сумки, но и джинсы, юбки и даже просто носить в руках.



Брелки и подвески на сумку / Фото Answear LAB

Гольфы

А именно черные капроновые гольфы, напоминающие элемент офисного стиля. Только теперь эту деталь не скрывают за длинными штанинами, а выставляют напоказ. Гольфы, как и носки, в этом сезоне становятся звездами.



Черные гольфы на осень / Фото с Pinterest

Ранее 24 Канал рассказывал, как стильно этой осенью нужно носить носки.