Чем выше, тем лучше: ботфорты вернулись в моду и вы захотите знать, как их носить

Осенний сезон 2026 года официально возвращает на модную арену главного фаворита мировых подиумов – ультравысокие сапоги и ботфорты. Трендовое правило "чем выше, тем лучше" снова работает на полную мощность, предлагая нам длину выше колена или даже до середины бедра.

Однако современная интерпретация ботфортов лишена какой-либо дерзости или провокации. Мировые бренды, среди которых Chloé, Hermès, Balenciaga, Givenchy, Stella McCartney, кардинально переосмыслили этот элемент гардероба. Сапоги стали максимально изящными: дизайн избавился от лишнего декора, а линия голенища приобрела чистый, лаконичный и удлиненный силуэт, пишет ELLE.

В частности, модный дом Givenchy преобразовал свою знаменитую культовую модель Shark Lock в ультравысокий вариант, а Hermès сделал элегантную ставку на эстетику верховой езды из гладкой кожи.

Модные ботфорты на осень 2026: смотрите фото

Ботинки Givenchy на осень 2026: смотрите фото

Как стильно носить ультравысокие сапоги этой осенью

В 2026 году ботфорты перестали быть просто яркой и дерзкой деталью, превратившись в гармоничное и изысканное продолжение общего силуэта. Чтобы создавать дорогие и актуальные образы, сочетайте эту модную обувь на осень со следующими вещами:

с уютным объемным трикотажем: длинные удлиненные свитера-платья оверсайз в сочетании с высокими сапогами создают мягкий и в то же время изысканный баланс;

с юбками и платьями длины миди: трендовый прием, когда подол юбки полностью перекрывает край голенища сапог, делает силуэт визуально стройнее;

с классическими пальто и структурированными жакетами: прямой крой верхней одежды придает образу собранности и сдержанного шика.



Как стильно носить ботфорты осенью 2026 / Фото с Pinterest

Правильно подобранная пара сапог станет отличной базовой инвестицией в осенний гардероб. А пока еще не так холодно и погода более-менее позволяет носить балетки или лоферы – читайте, как стилизовать модную двухцветную обувь на осень.