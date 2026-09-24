Какую обувь носить в дождливую погоду: модные и практичные модели

Осенняя непогода – это вовсе не повод отказываться от стильных образов и прятать любимые наряды. Если резиновые сапоги уже есть в вашем гардеробе, время обратить внимание на более изысканные, но не менее практичные варианты для дождливых дней. Хотя и резиновые сапоги мы также включили в список.

Современная мода уже давно доказала, что функциональность и элегантность могут гармонично сосуществовать даже в самую пасмурную погоду. Ключом к удачному осеннему образу являются качественные влагозащитные материалы, высокая подошва и правильная стилизация. Мы подобрали для вас несколько актуальных моделей обуви, которые сохранят ноги в тепле и сухости и станут главным акцентом осеннего гардероба.

Резиновые сапоги

Классика жанра, которая всегда актуальна. В этом сезоне выбирайте как цветные варианты для яркого акцента – желтые, красные, синие, а также более глубокие насыщенные оттенки – бордовые, черные, темно-синие для сочетания с вашими осенними образами. На самом деле резиновые сапоги могут стать классным дополнением к вашим многослойным образам и совершенно не выбиваться из общей атмосферы.



Красные резиновые сапоги на осень 2026 / Фото из инстаграма Melanie Colorful Editorial Fashion

Жокейские сапоги на плоской подошве

Самая популярная альтернатива тяжелым подошвам в этом сезоне. Гладкие высокие сапоги до колена выглядят максимально элегантно и сдержанно. Благодаря плоской подошве они удобны для повседневной ходьбы и не боятся мокрого асфальта, а высокое голенище надежно защищает от дождя.



Модная жокейская обувь на осень 2026 / Фото с Pinterest

Кожаные казаки или байкерские сапоги

Если на дождливую погоду хочется чего-то с характером и легкой массивностью (но без "тракторной" подошвы), то выбирайте кожаные казаки или байкерские сапоги. Они имеют более грубую кожу, пряжки или акцентный носок, что делает их невероятно устойчивыми к ливням.



Байкерская обувь на осень 2026 / Фото с Pinterest

Лоферы на утолщенной подошве

Для сухих или слегка влажных осенних дней, когда не хочется надевать высокие сапоги, отлично подойдут массивные лоферы из плотной эко-кожи. Они имеют строгий, но в то же время очень элегантный вид и прекрасно вписываются как в деловой, так и в повседневный стиль.



Лоферы на дождливую погоду / Фото с Pinterest

Ну а создать полноценный образ на дождливую погоду вам помогут эти 7 простых идей.