Сучасна мода давно довела, що функціональність та елегантність можуть гармонійно співіснувати навіть у найпохмурішу погоду. Ключем до вдалого осіннього лука є якісні вологозахисні матеріали, висока підошва та правильна стилізація. Зібрали для вас кілька актуальних пар взуття, які збережуть ноги в теплі й сухості та стануть головним акцентом осіннього гардероба.

Гумові чоботи

Класика жанру, яка завжди актуальна. Цього сезону обирайте як колірні варіанти для яскравого акценту – жовті, червоні, сині, а також глибші насичені – бордо, чорні, темно-сині для поєднання із вашими осінніми образами. Насправді гумові чоботи можуть стати класним доповненням до ваших багатошарових образів та зовсім не вибиватися з загальної атмосфери.



Червоні гумові чоботи на осінь 2026 / Фото з інстаграму Melanie Colorful Editorial Fashion

Жокейські чоботи на плоскому ходу

Найпопулярніша альтернатива важким підошвам цього сезону. Гладкі, високі чоботи до коліна мають максимально елегантний та стриманий вигляд. Завдяки плоскій підошві вони комфортні для щоденної ходьби та не бояться підмоклого асфальту, а висока халява надійно захищає від дощу.



Модне жокейське взуття на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Шкіряні козаки або байкерські чоботи

Якщо на дощову погоду хочеться чогось із характером та легкою масивністю (але без "тракторної" підошви), то обирайте шкіряні козаки або байкерські чоботи. Вони мають грубішу шкіру, пряжки чи акцентний носок, що робить їх неймовірно стійкими до злив.



Байкерське взуття на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Лофери на потовщеній підошві

Для сухих або трохи вологих осінніх днів, коли не хочеться одягати високі чоботи, чудово підійдуть масивні лофери зі щільної екошкіри. Вони мають суворий, але водночас дуже елегантний вигляд і чудово вписуються як у діловий, так і в щоденний стиль.



Лофери на дощову погоду / Фото з Pinterest

Ну а повноцінний образ на дощову погоду вам допоможуть створити ці 7 простих ідей.