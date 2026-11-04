От них все сходили с ума: 5 культовых моделей обуви из 2000-х, которые снова на пике моды

Мода нулевых уверенно возвращает свои позиции, привнося в осенний гардероб яркие цвета и игривое настроение. Подиумы Милана и Парижа доказывают, что именно яркая обувь станет главным фаворитом этого холодного сезона и будет удерживать лидирующие позиции еще долго.

Мировые подиумы официально объявили о возвращении эстетики нулевых, когда основное внимание в наряде приковано к ярким цветовым акцентам на ногах. Модные редакторы Vogue отмечают, что яркие туфли и сапоги стали главными фаворитами сезона, потеснив сдержанную классику.

Красные туфли на каблуке

Модный дом Ferragamo доказывает, что насыщенный карминный или глубокий гранатовый оттенок туфель безупречно освежает любую базовую капсулу. Такая обувь творит настоящие чудеса с лаконичным монохромным трикотажем или сдержанными костюмами со штанами. Красным туфлям на каблуках быть!

Как стильно носить красные туфли на каблуках: смотрите фото

Обувь пастельно-мятного цвета

Бренд Carven вдохновился архивными коллекциями Dries Van Noten и вернул на подиумы нежные мятные туфли на каблуке. Они изысканно сочетаются со строгими штанами со стрелками и элегантными шерстяными пальто, разбавляя осеннюю сдержанность. Но, судя по показам коллекций мировых брендов, любая обувь мятного цвета будет в тренде.



Обувь мятного цвета снова в моде / Фото Shein

Синие туфли-лодочки из 2000-х

Дизайнеры Tokyo James предлагают переосмыслить лаконичные формы с помощью изящных остроносых лодочек небесного цвета. Эта пара безупречно вписывается в минималистичный стиль и прекрасно сочетается с юбками миди и фактурными жилетами.



Синие туфли-лодочки снова в моде / Фото с Pinterest

Серая обувь на каблуке

Виктория Бекхэм сделала ставку на элегантные туфли с акцентным заостренным носком в прохладном графитовом цвете. Такая обувь служит благородной альтернативой темной классике, придавая образу нотку роскошного интеллектуального шика.



Серая обувь вернулась в моду / Фото с Pinterest

Горчично-желтые акцентные сапоги

Бренд Hermès возродил смелую эстетику гранжа начала века, представив высокие кожаные сапоги солнечного оттенка. Они идеально дополняют юбки любой длины и позволяют создать ультрастильный повседневный лук.

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