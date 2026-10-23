Это топ модных вещей на осень и зиму, которые будут актуальны еще много лет

Составлять стильный зимний гардероб – это всегда баланс между комфортом и стилем. Главный секрет удачного наряда – в выборе качественных материалов и универсальных фасонов, которые легко сочетаются друг с другом.

Рассказываем о 5 главных покупках сезона 2026 – 2027, которые станут надежной основой вашего стиля и пригодятся в любую погоду. Эти вещи вы сможете носить не один год.

Кашемировое платье миди

Плотное кашемировое платье миди обязательно должно быть в гардеробе на прохладный сезон. Это может быть однотонное платье бордового цвета или яркая модель с цветочным или анималистическим принтом. Эта вещь станет настоящим спасением осенью и зимой.



Кашемировое платье на осень и зиму / Фото из инстаграма Grece Ghanem

Клетчатая рубашка

Стилисты уже давно призывают иметь в гардеробе хотя бы одну клетчатую рубашку. На зиму выбирайте шерстяную модель приятной пастельной гаммы. Для разнообразия можно купить рубашку более ярких цветов.



Клетчатая рубашка для базового гардероба / Фото с Pinterest

Прямая плотная юбка

Во-первых, это отличная альтернатива на тот случай, когда вы не хотите носить штаны или джинсы. Во-вторых, с качественной прямой юбкой можно создавать много интересных образов, в том числе многослойных.



Прямая коричневая юбка на осень и зиму / Фото с Pinterest

Базовая белая рубашка

Не устаем повторять, что это база. Базовая белая рубашка оверсайз пригодится вам не только осенью и зимой, но и весной, и летом. Носите ее с джинсами и вязаным жилетом, сочетайте с плотной юбкой или классическими штанами.



Осенний образ с джинсами и белой рубашкой / Фото с Pinterest

Вельветовые штаны

В этом сезоне фактурные вещи вышли на первый план. Замша, вельвет, бархат, вещи из гобелена – все это сейчас ультрамодно. Не бойтесь добавить вельветовые штаны в свой гардероб – они практически всегда актуальны и интересны с точки зрения стиля.



Вельветовые штаны на осень и зиму / Фото RÓHE

Также стилисты советуют добавить в свой осенний гардероб модную в этом сезоне куртку с застежками-тоггл, которая будет оставаться в тренде еще много лет.