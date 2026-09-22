Самая элегантная стрижка осени 2026 года: прическа, подходящая для разных типов лица

С наступлением осеннего сезона мировые тенденции в области красоты возвращаются к изысканной четкости и безупречной геометрии причесок. Японское каре стало главным фаворитом в сфере красоты 2026 года, ведь оно сочетает в себе минимализм и высокое мастерство исполнения.

Как сообщает издание Vogue, интерес к этой прическе стремительно растет, а количество поисковых запросов japanese bob только за последний месяц выросло на 71 %. После нескольких сезонов небрежных укладок в моду возвращаются точность и геометрия.

Самая лаконичная стрижка осени 2026 года

Японское каре обычно располагается между линией подбородка и ключицами и имеет минимальную градуировку. Главный секрет этой прически заключается в правильном балансе объема и идеальной линии среза, что позволяет волосам двигаться естественно.

Японский боб – модная стрижка на осень 2026 года / Фото Pinterest

Овальному лицу подойдет классический геометрический вариант длиной до подбородка. В то же время для круглой формы лица лучше выбрать длину чуть ниже челюсти с легкой асимметрией, что визуально удлиняет силуэт.

Женщинам с квадратной формой лица подойдет длина до ключиц, которая мягко сглаживает углы. А для сердцевидной формы идеальным выбором станет длина до середины шеи с легким объемом по бокам.

Среди популярных вариаций прически выделяется японское каре с густой прямой челкой. Для обладательниц волнистых волос подойдет текстурированная версия, а длинный вариант XL до плеч добавит практичности в повседневной жизни.

Японское каре / Фото Pinterest

Чтобы стрижка сохраняла свою графичную форму, стилисты советуют обновлять срез каждые шесть-восемь недель. В ежедневном уходе важно использовать сыворотки, легкие шампуни и средства против пушистости.

Для завершающего штриха используйте несколько капель невесомого масла для волос, нанося его исключительно на кончики для придания зеркального блеска.

На днях наша редакция рассказывала о прическе из 90-х, которая покоряет модниц по всему миру. Кстати, ее можно легко уложить без фена.