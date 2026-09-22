Як повідомляє видання Vogue, інтерес до цієї зачіски стрімко зростає, а кількість пошукових запитів japanese bob лише за останній місяць зросла на 71%. Після кількох сезонів недбалих укладок у моду повертається точність та геометрія.

Найлаконічніша стрижка осені 2026 року

Японське каре зазвичай розташовується між лінією підборіддя та ключицями й має мінімальне градуювання. Головний секрет цієї зачіски полягає у правильному балансі об'єму та ідеальній лінії зрізу, що дозволяє волоссю рухатися природно.

Японський боб – модна стрижка на осінь 2026 / Фото Pinterest

Овальному обличчю підійде класичний геометричний варіант довжиною до підборіддя. Водночас для круглої форми голови краще обрати довжину трохи нижче щелепи з легкою асиметрією, що візуально видовжує силует.

Жінкам з квадратною формою обличчя підійде довжина до ключиць, яка м'яко згладжує кути. А для серцеподібної форми ідеальним вибором стане довжина до середини шиї з легким об'ємом з боків.

Серед популярних варіацій зачіски виділяється японське каре з густим прямим чубчиком. Для власниць хвилястого волосся підійде текстурована версія, а довгий варіант XL до плечей додасть практичності у повсякденному житті.

Японське каре / Фото Pinterest

Щоб стрижка зберігала свою графічну форму, стилісти радять оновлювати зріз кожні шість-вісім тижнів. У щоденному догляді важливо використовувати сироватки, легкі шампуні та засоби проти пухнастості.

Для завершального штриха використовуйте кілька крапель невагомої олії для волосся, наносячи її виключно на кінчики для надання дзеркального блиску.

Днями наша редакція розповідала про зачіску з 90-х, яка підкорює модниць в усьому світі. До речі, її можна легко вкласти без фена.