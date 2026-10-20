Время для бьюти-перемен: 5 роскошных и модных оттенков волос на зиму

Осень – идеальное время, чтобы обновить свой стиль и заранее подготовиться к морозной зимней красоте. Если вы как раз планируете посетить колориста, обратите внимание на пять самых модных цветов, которые будут доминировать в индустрии красоты в ближайшие месяцы.

Вместо однотонных монохромных окрашиваний ведущие стилисты делают ставку на глубокие, многогранные и "дорогие" оттенки, пишет Allure. Они придают волосам зеркальный блеск, визуальный объем и великолепно смотрятся в мягком зимнем освещении.

Черная вишня (Black cherry)

Это насыщенный и темный брюнет с глубоким красно-фиолетовым подтоном. В помещении такое окрашивание выглядит как глянцевый шоколад, однако на солнечном свете вспыхивает благородными винными и вишневыми отблесками.



Модные цвета волос на зиму 2027 / Фото из инстаграма Salon Mia Bella

Каштановый красный (Chestnut red)

На смену ярким рыжим и медным оттенкам приходит более изысканная и сдержанная версия каштаново-медной гаммы. Это глубокий, насыщенный и теплый цвет без резких светлых прядей, который придает прическе особую элегантность.



Каштаново-красный цвет волос / Фото с Pinterest

Зимняя ваниль (Winter vanilla)

Нежный и мягкий блонд, который сохраняет идеальный баланс между холодным платиновым и теплым золотистым оттенком. Такой цвет напоминает кремовую слоновую кость или ваниль с перламутровым отливом, поэтому прическа выглядит ухоженной и свежей.



Какой цвет волос в моде осенью и зимой / Фото из инстаграма Perth Hairdresser

Масляный миндаль (Buttered almond)

Более теплая и неприхотливая в уходе альтернатива классическому блонду с бежево-золотистыми и медовыми акцентами. Колористы оставляют более естественную глубину у корней и создают мягкие, размытые блики по всей длине.



Цвет волос "масляный миндаль" / Фото из инстаграма Kaitlyn Brown

Почти черный брюнет (Almost-black brunette)

Темный глубокий оттенок мокко, который напоминает черный, но раскрывается теплыми шоколадными нотами. Это окрашивание не требует осветления, совершенно не повреждает структуру волос и мягко отрастает без резких границ.



Модный цвет волос 2026 / Фото с Pinterest

Смена цвета волос дарит прекрасное настроение и уверенность в себе. А чтобы дополнить новый образ изысканными деталями, обратите внимание на подборку модных аксессуаров на осень-зиму.