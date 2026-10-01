Универсальная осенняя куртка: 3 варианта бомбера, которые подходят ко всему
С наступлением первых прохладных дней каждое утро перед нами встает знакомый вопрос: что надеть, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно. Если вы ищете идеальную верхнюю одежду, которая легко впишется в любой гардероб, обратите внимание на бомбер.
Осенью так важно иметь под рукой базовую вещь, которая спасает в ситуациях, когда "нечего надеть", особенно когда погода очень переменчива. За последние сезоны куртка-бомбер окончательно вышла за пределы исключительно спортивного или уличного стиля и стала настоящим мастхэвом женского гардероба.
Она прекрасно балансирует между комфортом и элегантностью, позволяя экспериментировать с многослойностью, фактурами и стилями. Независимо от того, предпочитаете ли вы классику, романтичные платья или непринужденный casual, правильно подобранный бомбер может стать незаменимой вещью в вашем гардеробе. Мы собрали три самых актуальных варианта этой куртки, которые точно не утратят своей актуальности.
Бомбер из эко-кожи
Качественный коричневый или черный бомбер из эко-кожи может заменить вам немало вариантов верхней одежды – пальто, плащ, джинсовую куртку. Его четкая фактура позволяет сочетать не только с джинсами или штанами, но и с летними или осенними платьями.
Кожаный бомбер на осень / Фото из инстаграма Anaïs
Зеленый бомбер
Бомбер в стиле милитари зеленого цвета уже стал своеобразной классикой. Вы можете в любой момент в любой год достать его с дальней полки шкафа и стильно и современно стилизовать.
С чем носить зеленый бомбер / Фото с Pinterest
Спортивный бомбер
Куртка в стиле американских футболистов или баскетболистов, хоть и имеет ярко выраженный спортивный стиль, является довольно универсальной вещью. Смело сочетайте ее с джинсами-палаццо, юбками, платьями и яркими аксессуарами.
Какой бомбер в моде / Фото с Pinterest
А для более прохладной погоды выбирайте шерстяное пальто, которое недавно элегантно стилизовала Кейт Миддлтон.