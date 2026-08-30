Минус 10 лет без уколов: какую челку выбрать после 50, чтобы освежить образ

Одна удачная стрижка способна мгновенно освежить образ, придать волосам ощутимый объем и подчеркнуть красоту глаз. Стилисты отмечают, что современные челки больше не утяжеляют лицо, а мягко обрамляют его, создавая непринужденный стиль.

Долгое время женщины полагали, что после пятидесяти лет о челке лучше забыть. На самом деле стилисты советуют отказаться лишь от одного варианта – густой, прямой линии, которая как бы закрывает лицо и привлекает лишнее внимание к нижней части челюсти. Сейчас в моду вернулись динамика, текстура и плавные переходы, которые подходят каждой женщине, пишет издание Interia Kobieta.

Челка для женщин старше 50 лет

Настоящей беспроигрышной классикой считается челка-шторка, что еще называют curtain bangs. Его обычно разделяют по центру или с легким смещением в сторону, благодаря чему пряди мягко обволакивают скул и виски, плавно переходят в общую длину и визуально удлиняют овал лица. К тому же эта форма идеально подходит к бобу, каре или волосам до плеч и совсем не требует ежедневной укладки.

Челка для женщин после 50 лет / Фото Pinterest

Подобного результата можно добиться и с помощью плавной дугообразной челки – U-bangs. В этой технике мастер оставляет более короткие пряди посередине, а в направлении к вискам постепенно увеличивает длину, поэтому скулы становятся более выразительными. Что интересно, эту челку также не нужно укладывать, ведь по мере отрастания пряди сами аккуратно ложатся в прическу.

Стильная челка для женщин / Фото Pinterest

Еще больше свободы дарит удлиненная косая челка, которая подойдет тем, кто ищет максимальной простоты в уходе. Ее асимметричная линия подчеркивает глаза, придает образу непринужденность и легко поддается любым трансформациям.

Какую челку выбрать женщинам старше 50 лет / Фото Pinterest

Когда же волосам не хватает естественной густоты, лучшим спасением становится полупрозрачная, невесомая челка wispy bangs или ее текстурированный аналог piecey bangs. Отдельные воздушные пряди совсем не отнимают объем у остальной прически, но деликатно прикрывают лоб, смягчают мимические морщины и не требуют тщательной выпрямления утюжком.

Модная челка на осень / Фото Pinterest

Поклонницам европейского шика прекрасно подойдет чуть более плотный французский вариант челки, которая доходит до бровей и отличается намеренной легкой небрежностью. Она идеально подчеркивает живую волнистую текстуру волос и выглядит естественно без лишних стайлингов.

Стильная прическа на осень / Фото Pinterest

Стилисты издания заверили, что удачная челка никогда не выглядит как отдельный чужеродный элемент, а, напротив, подчеркивает естественную красоту черт лица и позволяет изменить стиль без радикальных экспериментов с общей длиной.

Кстати, обновить имидж можно не только стрижкой, но и удачным повседневным стайлингом. Если вы не готовы тратить много времени перед зеркалом, ранее мы рассказывали о прическе, которую можно сделать за 30 секунд.