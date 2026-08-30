Минус 10 лет без уколов: какую челку выбрать после 50, чтобы освежить образ
Одна удачная стрижка способна мгновенно освежить образ, придать волосам ощутимый объем и подчеркнуть красоту глаз. Стилисты отмечают, что современные челки больше не утяжеляют лицо, а мягко обрамляют его, создавая непринужденный стиль.
Долгое время женщины полагали, что после пятидесяти лет о челке лучше забыть. На самом деле стилисты советуют отказаться лишь от одного варианта – густой, прямой линии, которая как бы закрывает лицо и привлекает лишнее внимание к нижней части челюсти. Сейчас в моду вернулись динамика, текстура и плавные переходы, которые подходят каждой женщине, пишет издание Interia Kobieta.
Челка для женщин старше 50 лет
Настоящей беспроигрышной классикой считается челка-шторка, что еще называют curtain bangs. Его обычно разделяют по центру или с легким смещением в сторону, благодаря чему пряди мягко обволакивают скул и виски, плавно переходят в общую длину и визуально удлиняют овал лица. К тому же эта форма идеально подходит к бобу, каре или волосам до плеч и совсем не требует ежедневной укладки.
Подобного результата можно добиться и с помощью плавной дугообразной челки – U-bangs. В этой технике мастер оставляет более короткие пряди посередине, а в направлении к вискам постепенно увеличивает длину, поэтому скулы становятся более выразительными. Что интересно, эту челку также не нужно укладывать, ведь по мере отрастания пряди сами аккуратно ложатся в прическу.
Еще больше свободы дарит удлиненная косая челка, которая подойдет тем, кто ищет максимальной простоты в уходе. Ее асимметричная линия подчеркивает глаза, придает образу непринужденность и легко поддается любым трансформациям.
Когда же волосам не хватает естественной густоты, лучшим спасением становится полупрозрачная, невесомая челка wispy bangs или ее текстурированный аналог piecey bangs. Отдельные воздушные пряди совсем не отнимают объем у остальной прически, но деликатно прикрывают лоб, смягчают мимические морщины и не требуют тщательной выпрямления утюжком.
Поклонницам европейского шика прекрасно подойдет чуть более плотный французский вариант челки, которая доходит до бровей и отличается намеренной легкой небрежностью. Она идеально подчеркивает живую волнистую текстуру волос и выглядит естественно без лишних стайлингов.
Стилисты издания заверили, что удачная челка никогда не выглядит как отдельный чужеродный элемент, а, напротив, подчеркивает естественную красоту черт лица и позволяет изменить стиль без радикальных экспериментов с общей длиной.
Кстати, обновить имидж можно не только стрижкой, но и удачным повседневным стайлингом. Если вы не готовы тратить много времени перед зеркалом, ранее мы рассказывали о прическе, которую можно сделать за 30 секунд.