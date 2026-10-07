Сладкая эстетика 60-х Syrupcore: эти цвета будут в моде в 2027 году, и их уже можно носить

Показатели модных барометров убеждают: на смену строгому минимализму возвращается игривая эстетика 1960-х с ее нежной и изысканной палитрой. Модные дома объявили эру стиля Syrupcore, вдохновленного сочными фруктовыми сиропами, пастельными сорбетами и нежными оттенками, которые хочется примерить прямо сейчас.

Едва мы привыкли к сдержанной базе, как мировые подиумы взорвала волна ностальгической нежности и сочных красок. На показах Courrèges, Chloé, Dior и Mulberry дизайнеры представили коллекции сезона весна-лето 2027, где главной изюминкой стала именно "кондитерская" палитра, пишет французский Vogue. И хотя эти линейки ориентированы на предстоящий теплый сезон, стилисты уверяют: ждать лета вовсе не обязательно – добавлять эти трендовые оттенки в свой гардероб можно уже сейчас.

Какие цвета в моде в 2026 и 2027 годах

Весенне-летние коллекции 2027 года доказывают, что в моде будут конфетные оттенки, цвета карамели, сорбетов и фруктовых сиропов. Это пастельные оттенки, напоминающие беззаботное детство, чистоту и легкость.



Коллекция Dior весна-лето 2027 / Getty Images

На первый план выходят нежно-голубые оттенки, цвет сливочного масла, вся палитра нежно-розовых и лиловых оттенков, цвета морской волны. Также в вашем гардеробе могут быть и более насыщенные цвета, например, светло-коричневые, оранжевые, оттенки бордовой палитры.

Какие цвета в тренде 2027 года: смотрите фото

Также в моде будут цвета фисташки, дыни и апельсинового сорбета. Это свежие и "вкусные" нюансы зеленого и оранжевого, которые мгновенно поднимают настроение в пасмурные дни. Кстати, эти цвета отлично сочетаются со многими другими оттенками.

Какие цвета будем носить в 2027 году: смотрите фото

И хотя лето следующего года еще не наступило, его модные тренды уже активно обсуждаются и даже примеряются модницами. Читайте, что мы будем носить летом и какие тренды можно уже добавлять в свои образы.