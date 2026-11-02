Свежая альтернатива черной классике: модницы теперь выбирают этот цвет колготок осенью

Осень – это такой период, когда мы можем смело экспериментировать с многослойностью, уютными фактурами и пробовать новые цветовые сочетания. И если обычно для осенних нарядов мы выбираем черные или бежевые колготки, то в этом сезоне эти цвета уступают место новому фавориту, который придает образу особый французский шик.

По наблюдениям украинского Vogue, главным мастхэвом сезона становятся колготки элегантного серого цвета, которые уверенно вытесняют черные и бежевые варианты. Этот оттенок выглядит гораздо нежнее, не создает резкого контраста в образе и в то же время служит роскошным визуальным акцентом. Свежую идею на подиумах задали Jil Sander, Bottega Veneta, Chloé и Mugler, доказав практичность и благородство серой палитры.

Серые колготки в образе Jil Sander: смотрите фото

Бренды предлагают носить такие колготки самых разнообразных фактур, подходящих под любое настроение и любую погоду. В тренде оказались как тонкие полупрозрачные капроновые изделия для смелых сочетаний с микрошортами или юбками, так и плотные шерстяные модели в рубчик, которые дарят приятное тепло.



Как носить теплые серые колготки осенью / Фото из инстаграма

Главное преимущество серых колготок – в их комбинаторности и универсальности. Они органично дополняют сдержанный монохромный образ, а также изысканно уравновешивают яркие вещи, такие как сочные желтые платья или изумрудные туфли-лодочки.



С чем сочетать серые колготки осенью / Фото из инстаграма snazzyyazi

Среди готовых подиумных образов стоит обратить внимание на ансамбль со скульптурным шерстяным платьем и лакированными дерби от Bottega Veneta. В свою очередь, дизайнеры Burberry рекомендуют сочетать серый капрон с женственным тренчем, украшенным рюшами, и туфлями Мэри Джейн.

Серые колготки в образе Burberry: смотрите фото

Удачно завершить осенний наряд поможет акцентная верхняя одежда в глубоких винных, фиолетовых или классических красных оттенках.