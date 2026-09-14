Главный цвет сезона: Дженнифер Лоуренс показала, как носить модный свитер этой осенью

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вновь вдохновляет поклонников своим непринужденным уличным стилем и демонстрирует самый актуальный оттенок этой осени. Звезда сделала ставку на уютный свитер в насыщенном бирюзово-сине-зеленом оттенке teal, который идеально переносит летнее настроение в прохладный сезон.

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс в очередной раз подтвердила свой статус королевы непринужденного уличного стиля во время прогулки по Нью-Йорку. Актриса появилась на публике в ярком объемном свитере оттенка teal – насыщенного сине-зеленого цвета морской волны с мелкой фактурной вязкой и свободным силуэтом. Она игриво закатала длинные рукава и сочетала уютную вещь с полупрозрачной нежной персиково-розовой мини-юбкой, создавая легкий контраст фактур.



Дженнифер Лоуренс в бирюзовом свитере и светлой юбке / Фото Backgrid

Свой осенне-летний наряд оскароносная актриса дополнила массивными солнцезащитными очками, ожерельем в форме змеи, классическими коричневыми замшевыми топ-сайдерами и расстегнутой черной сумкой Kelly из крокодиловой кожи от Hermès.

Оттенок teal – главный фаворит осени

Глубокий бирюзово-синий цвет teal стал настоящей находкой для переходного гардероба. Этот сочный оттенок мгновенно освежает цвет лица, придает сияния и подчеркивает естественную красоту в пасмурные дни.

Кроме того, такая палитра способна оживить даже самый простой базовый образ, придавая ему жизнерадостные и динамичные нотки. При этом цвет морской волны гармонично вписывается в осенний пейзаж и совсем не выглядит чужеродно среди естественной золотой гаммы.



Образ с бирюзовым свитером на осень 2026 / Фото с Pinterest

С какими цветами сочетать цвет морской волны

Стилисты отмечают, что этот трендовый оттенок отличается высокой универсальностью и легко сочетается со многими цветовыми палитрами.

Персиковые и нежные розовые тона. Как показала Дженнифер Лоуренс, пастельный персиковый или пудровый розовый создают мягкий, романтичный контраст с глубоким бирюзовым. Шоколадный и замшевый коричневый. Глубокие древесные оттенки и теплые фактуры замши уравновешивают яркий верх, создавая уютный и роскошный осенний наряд. Классический черный и глубокий серый. Для сдержанных городских образов выбирайте темный низ или структурированный жакет, что придаст образу четких пропорций.



С каким цветом сочетать бирюзовый / Фото с Pinterest

Напомним, ранее 24 Канал также подробно рассказывал о другом изысканном цвете сезона и показывал стильные способы носить сливовый цвет этой осенью.