Прочь сезонную серость: 4 модных оттенка верхней одежды, которые сделают гардероб ярким

Осень и зима – вовсе не повод превращать свой гардероб в сплошную серо-черную гамму. Пора разбавить однообразие холодных дней и дать волю ярким акцентам, которые мгновенно поднимают настроение.

Пока большинство по привычке выбирает практичные темные оттенки, звездные модницы уже задают новые правила игры. Ярким примером стала королева Летиция, которая привлекла внимание своим роскошным розовым пальто, доказав, что сочные цвета подходят для любого сезона. Редакция Vogue проанализировала коллекции мировых брендов и выяснила, что в этом сезоне в моде будет яркая насыщенная верхняя одежда.

Красный

Главный фаворит многих сезонов, который мгновенно приковывает к себе взгляды. Его легко стилизовать: он прекрасно выступает самостоятельным акцентом с нейтральными вещами или же сочетается с другими сочными оттенками.



Красное пальто на зиму 2027 / Фото из инстаграма dressentials.eg

Бордовый

Глубокий бордовый остается на пике популярности уже несколько сезонов подряд. На этот раз дизайнеры переносят этот роскошный оттенок на кожаные пальто, тренчи и укороченные модели верхней одежды.



Пальто цвета бургунди / Фото из инстаграма taina.csg

Фиолетовый

Ключевой цвет сезона осень-зима 2026 – 2027, который заполонил мировые подиумы. В коллекциях ведущих брендов можно найти как насыщенные и яркие вариации фиолетового, так и сдержанные, словно слегка припыленные оттенки.



Фиолетовое пушистое пальто на зиму / Фото из инстаграма ingridwilkinson

Белый и молочный

Светлая палитра становится центральным решением для осенне-зимнего гардероба. Помимо чистого белого, дизайнеры советуют обратить внимание на уютные молочные, кремовые тона и оттенок слоновой кости.



Молочное пальто на зиму 2027 / Фото с Pinterest

Кстати, если вы ищете вдохновение для обновления гардероба, ловите материал о модных моделях верхней одежды на осень, где мы собрали самые актуальные фасоны сезона.