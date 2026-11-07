Не только базовый черный: стилисты назвали самые модные оттенки зимней обуви

Если вы каждый год покупаете зимнюю обувь исключительно черного цвета из соображений практичности, то в этом сезоне стоит позволить себе отойти от привычного шаблона. Дизайнеры убеждают, что благородные светлые и естественные земляные тона идеально впишутся в зимние образы.

На мировых подиумах сезона осень-зима делается акцент на отказе от предсказуемой монохромности и предлагается освежить холодные дни яркой палитрой. На смену мрачным решениям пришли изысканные оттенки, которые легко адаптировать к повседневному базовому гардеробу.

Теплые коньячные и каштановые тона стали главными фаворитами сезона, потеснив даже темный шоколад. Модные дома Christian Dior и Gabriela Hearst сочетают рыжеватую кожу со строгими серыми костюмами и уютными пальто, создавая роскошный эффект в стиле современного бохо. Модель обуви в данном случае практически не имеет значения – выбирайте ту обувь, в которой вам будет максимально комфортно и тепло.



Какие цвета обуви в моде зимой 2027 года / Фото с Pinterest

Безупречный белый и нежный кремовый цвет доказали свою актуальность для холодного сезона в коллекциях Chanel, Toteme и Prada. Выбор этих цветов на зиму может слегка отпугивать и удивлять, однако этот выбор может стать для вас одним из самых удачных. Попробуйте отойти от привычного классического черного и перейти на светлую сторону.



Кремовая обувь для зимнего образа / Фото с Pinterest

Светлая обувь придает аутфитам визуальной легкости и выглядит особенно престижно в тотал-луках или на контрасте с черной верхней одеждой. Присмотритесь к этим оттенкам!

Землистый оливковый оттенок в замше и коже, представленный Tibi и Acne Studios, стал новой утонченной альтернативой бордовому. Вообще в этом сезоне оливковый занял какое-то особое место в гардеробе модниц.

Этот сложный цвет прекрасно сочетается с денимом, песочным трикотажем и базовыми пуховиками, придавая повседневному образу свежее звучание. Вместе с бордовым оливковый уверенно вытесняет привычные черный и коричневый цвета.



Оливковая обувь на зиму 2027 / Фото с Pinterest

Чтобы выбрать не только безупречную палитру, но и актуальный силуэт, следите за модными моделями обуви, которые вернулись из нулевых, и смело добавляйте новые акценты в свой гардероб.