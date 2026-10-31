Смелый акцент в гардеробе: как носить самые модные кроссовки с анималистическим принтом

Этой осенью анималистические мотивы окончательно покорили мир повседневной спортивной обуви. Трендовые кроссовки с природными узорами мастерски освежают базовый гардероб, и мы уверены, что одну из этих пар вы захотите добавить в свой гардероб.

Фешн-обозревательница Marie Claire Келси Стигман отмечает, что спортивная обувь с животными мотивами стала главным объектом восхищения в этом сезоне. Наряду с культовыми леопардовыми сумками и балетками, спортивные силуэты получили яркую экзотическую интерпретацию. Модные бренды, среди которых Adidas, Nike, New Balance, Autry и Puma, превратили смелые узоры в самый горячий тренд уличной моды.



Осенний образ с кроссовками в анималистическом стиле / Фото из инстаграма sam_sarah

В центре внимания стилистов оказалось сразу несколько природных мотивов. Бесспорным фаворитом остается классический леопард, особенно в сочетании с фактурной поверхностью под пони. В то же время бешеную популярность приобрели графические полосы зебры, контрастные коровьи пятна, элегантный тисненый принт под кожу питона, динамичная тигровая расцветка и очень милый принт под оленя "бэмби". Черно-белые и сдержанные кофейные варианты эксперты советуют воспринимать как новую универсальную нейтральную основу.



Кеды и кроссовки с анималистическим принтом снова в моде в 2026 году / Фото karolinamalisova



Кроссовки с принтом "Бэмби" со светлыми штанами / Фото из инстаграма yr_personalshopper



Какие кроссовки в моде осенью 2026 года / Фото viavaishoes

Как гармонично сочетать кроссовки с анималистическим принтом

Секрет идеального образа кроется в балансе и правильных пропорциях, ведь обувь должна оставаться главным акцентом. Такие кроссовки великолепно смотрятся с монохромными лаконичными комплектами: прямыми темными джинсами, белой базовой рубашкой и структурированным оверсайз-жакетом. Они придают игривости уютным трикотажным комплектам в оттенках шоколада, карамели или сливок.



С чем носить леопардовые кроссовки / Фото из инстаграма sandrinemrn

Для элегантного городского образа сочетайте эту "хищную" пару с шелковой юбкой макси, объемным свитером грубой вязки и классическим длинным тренчем. Смелые модницы могут подчеркнуть узор обуви лаконичным кожаным ремнем или сумкой с подобным мотивом.



Как носить кроссовки с анималистическим принтом осенью / Фото из инстаграма lucky_girl_h

А к этим очень стильным кроссовкам с анималистическим принтом подойдут модные джинсы-буткаты, которые уже носят модницы по всему миру.