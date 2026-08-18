6 ностальгических причесок из 90-х и 2000-х: они снова стали главным трендом сезона

В этом году мы вновь переживаем мощный бум ностальгии. Стремление вернуться к знакомой эстетике прошлых десятилетий вышло далеко за пределы гардероба. Ностальгия захватила мир аксессуаров, обуви, макияжа и причесок. Модные тенденции движутся по кругу, и в этом сезоне именно ретро-мотивы задают тон самым стильным стрижкам и укладкам.

Лето 2026 года ознаменовалось возвращением легендарных образов, адаптированных к современной легкости и непринужденности, пишет Harper's BAZAAR. Прически звезд 90-х и нулевых снова в моде – выбирайте свой идеальный вариант. Какие прически 90-х и 2000-х снова на пике популярности Градуированный боб (Graduated Bob). Легендарная стрижка, которая в 2000-х была визитной карточкой Виктории Бекхэм, возвращается в более мягком исполнении. Современный градуированный боб отличается более плавными линиями и легкой текстурой. Его главное преимущество – естественный объем и структура, которые практически не требуют горячей укладки. Виктория Бекхэм со стрижкой боб: смотрите фото Рэйчел из "Друзей". Знаменитые текстурные пряди Дженнифер Энистон из культового сериала снова на пике моды. Стрижка слоями прекрасно освежает образ, придает динамику тонким волосам и великолепно смотрится как после брашинга, так и при естественном высыхании. Дженнифер Энистон в роли Рэйчел из сериала "Друзья": смотрите фото Французский боб (French Bob). Элегантная стрижка до линии челюсти с утонченным парижским шармом. Она идеально подходит обладательницам волнистых или кудрявых волос, ведь лучше всего раскрывается в намеренно неидеальной, слегка растрепанной текстуре. Хэлли Берри со стрижкой "французский боб": смотрите фото Текстурный пикси (The Choppy Pixie). Гранжевый и смелый вариант из 90-х, который в свое время носили Вайнона Райдер и Деми Мур. Современная интерпретация отличается асимметричной челкой и игривой текстурой для тех, кто готов к кардинальным изменениям. Стрижка пикси Вайноны Райдер: смотрите фото Бикси (The Bixie). Гибрид боба и пикси, ставший хитом благодаря стилизации в духе Мэг Райан и Дрю Бэрримор. Это практичное решение для теплого сезона: прическа легко укладывается с помощью спрея или геля и красиво отрастает, не теряя формы. Мег Райан со стрижкой бикси: смотрите фото Глубокий боковой пробор (Deep Side Parts). Трендовый акцент, который отсылает к эстетике 2000-х. Глубокий пробор на одну сторону мгновенно создает объем у корней, придает прическе графичности и является отличным способом освежить привычную длину. Риз Уизерспун в конце 90-х: смотрите фото Ищите свой идеальный баланс между ностальгическим шармом и современным комфортом. Кстати, есть один лайфхак, который поможет правильно подобрать стрижку.