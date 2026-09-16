Какие сапоги выбрать на осень и зиму: 5 трендовых моделей от Андре Тана

С наступлением осени пора заменить легкую открытую обувь на теплые сапоги, которые защитят от холода и непогоды.

Андре Тан в новом видео в инстаграме назвал пять моделей, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне, а также рассказал, как их стилизовать.

Запомните, сапоги должны быть не только модными, но и удобными, ведь красивой походкой называется та, которой вы не просто идете, а которой вы просто несетесь домой,

– подчеркнул модельер.

Андре Тан / Фото @slavik_lyzhov

Какие сапоги в тренде этой осенью и зимой?

Ботфорты

Первыми в списке Андре Тана оказались ботфорты. Высокие сапоги, доходящие выше колена, делают образ более эффектным и особенно хорошо сочетаются с короткими вещами. Дизайнер советует сочетать ботфорты с мини-юбками или узкими штанинами. Сапоги в таком случае могут стать главным акцентом образа. В прохладную погоду образ можно дополнить длинным пальто.

Ботфорты / Фото с инстаграм-страницы India Moon

Байкерские сапоги

Еще одна актуальная модель – байкерские сапоги. Для них характерны массивная подошва и ремешки с пряжками, которые придают обуви характерный брутальный вид. По словам дизайнера, интереснее всего такие сапоги смотрятся в сочетании с женственными вещами. Их можно носить с легким платьем или юбкой, создавая контраст между грубой обувью и нежной одеждой.

Образ с байкерскими сапогами / Фото со страницы Rica de Marré в инстаграме

Сапоги с анималистическим принтом

В список трендов также попали сапоги с анималистическими принтами. Это могут быть модели со змеиным, леопардовым или другим хищным узором. Поскольку такая обувь сама по себе привлекает внимание, дизайнер советует не перегружать образ другими яркими деталями. Ботинки с анималистическим принтом лучше сочетать с спокойными и однотонными вещами.

Образ с сапогами с анималистическим принтом / Фото с страницы Dominique Nurtsch в инстаграме

Сапоги с широким голенищем

Среди актуальных моделей сезона – и мягкие сапоги с широким голенищем. Они имеют более непринужденный силуэт и хорошо вписываются в повседневные образы. Такие сапоги Андре Тан также рекомендует сочетать с юбками миди и узкими штанинами.

Образ с сапогами с широкой голенищей / Фото с страницы в инстаграме @vanytaylor

Пушистые сапоги

Завершают список пушистые сапоги. Они сразу привлекают внимание и придают образу уют, а заодно хорошо защищают от холода. При этом дизайнер отметил, что такую обувь лучше носить в сухую погоду, потому что под дождем она может потерять свой вид.

Образ с пушистыми сапогами / Фото со страницы в инстаграме Astrid Lonsdale

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