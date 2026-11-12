Идеальная инвестиция в гардероб: эта плетеная сумка стала главным хитом сезона

В бесконечных поисках универсальной сумки для активной жизни дизайнеры предложили беспроигрышный вариант, покоривший мировые подиумы. Модные дома сделали главным трендом плетеные тоуты, которые гармонично сочетают роскошное ремесло с повседневной практичностью.

Поиски вместительного и в то же время стильного аксессуара наконец увенчались успехом благодаря триумфальному возвращению плетеных тоутов в формате оверсайз, пишет ELLE. Модные дома Bottega Veneta, Dries Van Noten, Courrèges и Altuzarra вывели на подиумы гигантские сумки с фактурной плетеной текстурой, превратив эту утилитарную вещь в яркий модный манифест.



Плетеная сумка оверсайз вернулась в моду / Фото из инстаграма whowhatwear.uk

Главная причина безумной популярности такого аксессуара заключается в изысканной игре фактур. В отличие от привычных гладких кожаных шопперов или текстильных сумок с логотипами, большое плетение придает глубины даже самому простому базовому комплекту из классической рубашки или уютного трикотажа. На самом деле этой зимой можно выбирать и небольшие плетеные модели, играя на контрастах объемов и фактур.



Как стильно носить плетеную сумку / Фото с Pinterest

Плетеная кожаная сумка перестала ассоциироваться исключительно с летним отдыхом и соломой, став полноценной базой для осени и зимы. Плотное переплетение натуральной кожи или замши безупречно сочетается с фактурными шерстяными пальто, объемными пуховиками, многослойными вязаными свитерами и высокими сапогами.



Модные сумки на зиму 2027 / Фото с Pinterest

Палитра трендовых моделей ориентирована на практичность и благородство: самыми актуальными остаются глубокий шоколадный, карамельный, коньячный, насыщенный черный, теплый молочный и бордовый оттенки. Такие цвета не только подчеркивают мастерство работы с кожей, но и легко вписываются в любой капсульный гардероб.



Модные цвета сумок на зиму 2027 / Фото с Pinterest

Практичность оверсайз-тоута трудно переоценить, ведь он легко вмещает рабочий ноутбук, косметичку, ежедневник и все необходимые мелочи для активного дня. Благодаря плетеной структуре материал отличается износостойкостью, не боится случайных потертостей в городском транспорте и сохраняет безупречный вид во время ежедневных поездок.

Универсальность такой сумки позволяет без труда адаптировать ее к любому событию в течение суток. Строгий офисный образ можно легко превратить в вечерний наряд для ресторана, просто повязав на ручку сумки шелковый платок или подобрав контрастный кожаный ремень в тон. Кстати, в этом сезоне шелковый платок максимально в моде, и мы уже знаем, как его стильно носить.