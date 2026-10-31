Элегантная зима: 5 нарядных свитеров для изысканных вечерних выходов

Уютный трикотаж давно перестал быть лишь функциональным предметом и стал фаворитом вечернего гардероба. Пластичные силуэты, благородный кашемир и изящные вырезы доказывают, что комфортная зимняя мода может выглядеть по-настоящему соблазнительно и торжественно.

Этой зимой мы станем свидетелями триумфального возвращения нарядных джемперов после показов Schiaparelli и Tom Ford, а также стильных выходов модниц на улицы во время Недели моды, пишет ELLE. Дизайнеры переосмыслили традиционное вязаное полотно, добавив ему выразительных соблазнительных деталей: деликатной драпировки, плавных линий и эффектных вырезов.

Модные свитера для вечерних выходов

Чтобы интегрировать подиумные тенденции в вечерний гардероб, стилисты советуют искать баланс между теплом и соблазнительностью, выбирая модели с одной акцентной деталью. В центре внимания оказались пять самых выразительных фасонов для особых событий:

модели на запах. Силуэт, вдохновленный эстетикой балетного костюма от Alaïa и & Other Stories, мягко подчеркивает талию и придает фигуре изящных пропорций;



Свитер с запахом на зиму / Фото с Pinterest

обнаженные плечи. Кашемировые свитера с обнаженными плечами красиво подчеркивают ключицы, создавая магнетическое и непринужденное настроение без лишних усилий;



Свитер с открытыми плечами с джинсами / Фото из инстаграма

глубокий U-образный или V-образный вырез. Смелые варианты, вдохновленные коллекциями Prada и Zimmermann, прекрасно контрастируют с плотным плетением и позволяют продемонстрировать нежные кружевные бюстгальтеры;



Свитер с глубоким вырезом / Фото из Pinterest

открытая спина. Лаконичные спереди свитера создают исключительный вау-эффект благодаря неожиданной линии открытой спины сзади;



Свитер с глубоким вырезом на спине / / Фото с Pinterest

трикотажные топы-халтеры без рукавов. Тонкие топы с американским вырезом удобно надевать под оверсайз-жакеты, кожаные пальто или эко-шубы для создания многослойных образов.



Трикотажный свитер без рукавов / Фото с Pinterest

Нарядный трикотаж безупречно сочетается с шелковыми макси-юбками, прямыми палаццо со стрелками и выразительными золотыми украшениями. Если вы уже формируете базовый гардероб на холодный сезон, то ловите модели самых модных свитеров, которые станут идеальной основой для уютных повседневных комбинаций.