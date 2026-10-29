Минимализм на стопе: вот тренд, который будут выбирать все в 2027 году

Сдержанная эстетика и нейтральная основа постепенно уходят в прошлое, уступая место смелым решениям и творческим экспериментам. На модном горизонте замаячил максимализм, призванный вернуть гардеробу яркие эмоции и ощущение праздника.

Мировые подиумы официально прощаются со сдержанной роскошью и стерильной простотой, пишет французский Vogue. На смену сдержанным образам приходит новый максимализм, который делает главную ставку на живое человеческое мастерство, выразительные эмоции и смелое самовыражение.

Суть этой глобальной тенденции – в отказе от шаблонности в пользу уникальности и тактильного удовольствия от одежды. В эпоху цифровых технологий дизайнеры предлагают вещи со сложными смыслами, где каждая деталь подчеркивает индивидуальность, а не стремление слиться с толпой.

Модные тренды в одежде в 2027 году

В центре внимания оказываются выразительные объемы и необычные фактуры. Например, в Bottega Veneta дизайнер Луиза Троттер предлагает носить шелковый мех и гипертрофированное фирменное плетение intrecciato, доказывая, что массивный силуэт может выглядеть элегантно.

Модные силуэты на 2027 год: смотрите фото

Главными акцентами гардероба становятся нестандартные декоративные решения и оптические эксперименты. Бренд Marni делает акцент на контрастных декоративных строчках вместо ювелирных украшений, трансформации классического горошка и массивных аксессуарах с ручной росписью.

Модные детали в одежде 2027 года

Уже в следующем году мы будем носить вещи со сложной вышивкой, ботаническими мотивами и выверенной асимметрией, как в коллекции Джонатана Андерсона для Dior. Модные дома Chanel, Dries Van Noten и Jean Paul Gaultier также призывают сочетать яркие цвета и красочные принты в одном наряде.

Модная обувь в ботанической тематике: смотрите фото

Одежда с объемными цветами в моде: смотрите фото

Стремление к выразительности уже сейчас прослеживается в сезонных вещах, в частности когда модницы выбирают модные свитера со сложной ажурной фактурой, объемными узорами или флористическим декором. Новый максимализм доказывает, что изысканный стиль больше не нуждается в строгих рамках. Позвольте себе больше свободы, экспериментируйте с деталями и наслаждайтесь созданием собственного неповторимого образа.