В индустрии моды об основных тенденциях становится известно задолго до начала сезона благодаря завершению показов коллекций мировых брендов. Рассказываем о пяти ведущих подиумных трендах, которые можно смело включить в свой гардероб уже этой зимой.

Мировые дизайнеры советуют не ждать теплого времени года и смело добавлять вещи из будущих летних коллекций в свои текущие образы. Фэшн-эксперты Vogue выделили пять ключевых элементов, которые стали хитами показов весна-лето 2027 и при этом органично вписываются в сезон зима 2026/27. Юбки длиной до колена. Фасоны до колена официально возвращаются на первый план благодаря решениям брендов Prada, Ferragamo и Chanel. На подиумах преобладали лаконичные юбки-карандаши, модели А-силуэта, сдержанная плиссировка, прозрачные ткани и изделия с ультранизкой посадкой. Юбки до колена в моде: смотрите фото Динамичная бахрома. Подвижные нитки и тесьма украшают жакеты, вечерние платья, трикотаж, пальто и кожаные сумки в коллекциях Christian Dior, Bottega Veneta и Balenciaga. Такой выразительный акцент придает легкость плотным теплым фактурам как в повседневных, так и в вечерних ансамблях.

Черная куртка с бахромой / Фото с Pinterest Акцентные пояса и камербанды. Модные дома Celine, Givenchy и Chanel вернули в список обязательных аксессуаров ремни с массивными пряжками, наслоения металлических цепочек и пояса с подвесками. В то же время Valentino представил атласный плиссированный камербанд, который изящно подчеркивает талию в нарядных образах.

Широкий пояс вернулся в тренды / скриншот из инстаграма Благородный фиолетовый цвет. Насыщенные ягодные и сливовые оттенки закрепили статус ведущей палитры будущего года на показах Bottega Veneta и Gucci. Этот глубокий цвет идеально подходит для разбавления нейтральной серо-черной зимней базы. Подиумный образ с трендовым фиолетовым цветом: смотрите видео Богатое украшение и максимализм. Одежду и аксессуары украшают россыпью пайеток, бисера, кристаллов и объемной цветочной вышивки, как на показах Celine, Burberry и Dries Van Noten. Такой наряд станет беспроигрышным вариантом для праздничного гардероба еще до наступления весны. В моде роскошно украшенная одежда: смотрите видео Подобные яркие акценты стилисты советуют уравновешивать базовыми силуэтами, сочетая их с модными зимними пальто маскулинного кроя, кожаными тренчами или пушистым искусственным мехом.