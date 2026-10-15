5 стритстайл-трендов с Недели моды в Париже, которые легко повторить

Наблюдать за уличной модой всегда невероятно полезно и гораздо интереснее, чем просто изучать отчеты с подиумов. Именно во время показов на улицах можно заметить множество классных трендов и готовых стилистических решений для повседневной жизни.

Во время Недели моды в Париже героини хроник наглядно показали, какие выразительные акценты стоит добавить в свои повседневные образы, превратив французскую столицу в главный источник практического вдохновения. Стилисты выделили пять ключевых приемов, которые можно без труда внедрить в свой гардероб уже сейчас, пишет украинский Vogue.

Эффектный красный акцент

Тренд на красную палитру остается главным фаворитом текущей осени, однако дизайнеры не настаивают на смелом тотал-луке. Если вы не готовы к монохромному ансамблю, достаточно расставить точечные акценты: добавить насыщенную помаду к дневному макияжу, надеть красный свитер или шарф в качестве заметного аксессуара или дополнить образ красной сумкой. Этот прием мгновенно освежает образ и действует как цветовой магнит на фоне серого дня.

Красный акцент в осенних образах: смотрите фото

Хищный характер и леопардовый принт

Времена сплошного минимализма и бежевого осеннего уюта уступают место смелым решениям, ведь в уличную моду триумфально вернулся леопард.

Во время показов модницы выбрали анималистику именно в верхней одежде, комбинируя такие пальто с базовым трикотажем и темными штанами. Это работает благодаря контрасту фактур: активный рисунок становится визуальным центром образа, не требующим дополнительных украшений.

Леопардовый принт снова в моде: смотрите фото

Лаконичный кожаный тренч или куртка

Это вечный и безупречный осенний мотив, который гармонично сочетает практичность с ощущением статусности. Главным фаворитом стал сдержанный длинный плащ из гладкой кожи (надеемся, из экокожи) без лишних декоративных деталей, который выглядит самодостаточно и дорого. Также модницы выходили на улицы Парижа в стильных укороченных кожаных куртках разных цветов: от черного до зеленого и рыжего.

Модные куртки на осень 2026: смотрите фото

Классическая и графическая клетка

Осень и клетчатый узор словно созданы друг для друга, даря особую уютную атмосферу городу. Стилисты советуют использовать клетку как выразительную акцентную деталь в спокойных монохромных комплектах или же сочетать ее с более экстравагантной одеждой. Такой геометрический принт придает аутфиту рельефности и нужного ритма.

Клетка в осеннем образе: смотрите фото

Романтическая блуза с бантом

Для тех, кто стремится сохранить утонченную романтику в осенние будни, идеальным выбором станет шелковая или воздушная кружевная блуза. Особое внимание стоит обратить на модели с бантами или объемными воротниками, которые безупречно смотрятся в сочетании с грубоватым денимом или элегантными юбками. Это создает желаемый баланс между нежностью и городской динамикой.

Блузки в стиле бохо снова в моде: смотрите фото

Красивый и целостный образ получится тогда, когда вы не только составите стильный комплект одежды, но и добавите несколько бьюти-трендов, которые недавно показали на мировых подиумах.