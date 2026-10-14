Оранжевый – хит сезона: как носить этот яркий цвет, который активно продвигают мировые бренды

24 Канал продолжает рассказывать о главных модных трендах 2027 года, которые вы можете активно использовать в своих образах уже сегодня. На очереди – главный цветовой фаворит мировых дизайнеров – сочный оранжевый.

Мир моды постепенно отходит от господства сдержанных нейтральных оттенков quiet luxury и возвращается к смелым цветовым экспериментам. Ключевые тенденции предстоящего летнего сезона доказывают, что оранжевый станет новым хитом, который будут носить все модницы, пишет Harpers Bazaar.

Оранжевый цвет стал новым фаворитом подиумов

На показах Недели моды в Париже цитрусовая палитра стала настоящим откровением. Пьерпаоло Пиччоли в своей коллекции для Balenciaga представил воздушные шифоновые платья в оттенках мандарина, а также дополнил базовые джинсы и белую футболку яркой сумкой Silhou.

Оранжевый цвет в коллекции Balenciaga: смотрите фото

Использовали этот оттенок и другие культовые бренды. В коллекциях Matières Fécales появилась шелковая верхняя одежда, Drew Henry для Courrèges вывел на подиум лаконичные брюки и пальто-халаты в глубоком оранжево-красном тоне, Loewe предложил прозрачные юбки с акцентными деталями, а Hermès – стильные жилетки в рабочем стиле.

Оранжевый жилет Hermès: смотрите фото

Также много оранжевого было в коллекции Miu Miu, свою интерпретацию сочного оттенка предложили и Mugler, и Chanel, добавив яркие акценты в виде сумок.

Оранжевый цвет в коллекции SS27 Miu Miu: смотрите фото

Как сочетать и носить оранжевый цвет

Оранжевый долгое время считался сложным для стилизации, однако дизайнеры переосмыслили его через призму женственности и элегантности. Этот энергичный цвет прекрасно разбавляет монохромные аутфиты и придает образу свежести.



Как стильно носить оранжевый цвет / Фото из инстаграма Nic & Liv

Самый простой способ адаптировать тренд – добавить яркую деталь в базовый гардероб. Например, оранжевый аксессуар или джемпер идеально сочетается с темно-серым блейзером, классическим денимом или черной кожаной курткой. Начните с мелочей, а затем переходите к более масштабному использованию цвета.



Оранжевый пиджак и синие джинсы / Фото из инстаграма Hannah Lesley

Также 24 Канал уже успел собрать для вас главные тренды в сфере красоты из весенне-летних коллекций 2027 года, которые модницы используют уже сейчас.