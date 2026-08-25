Кайли Дженнер и Селена Гомес одобрили этот маникюр: выбирайте самый модный цвет следом за звездами

Мировые знаменитости точно не посоветуют ничего плохого, поэтому их выбор можно смело копировать в собственной бьюти-вселенной. В этом сезоне абсолютным фаворитом голливудских красавиц стал сочный томатный маникюр, который мгновенно придает образу яркости и непринужденного шарма.

Модные эксперты Vogue отмечают, что сочный красно-оранжевый оттенок уверенно покорил сердца главных трендсеттерок планеты. Томатный цвет превратился в настоящий бьюти-феномен, который потеснил классические сдержанные тона и стал главным символом непринужденной элегантности.

Кто из знаменитостей выбирает томатный цвет для ногтей

Среди ярых поклонниц этого сочного нейл-арта оказались Кайли Дженнер, Селена Гомес, Хейли Бибер и многие другие иконы стиля. Кайли Дженнер вместе со своей звездной мастерицей Золой Ганзориг долго тестировала различные палитры и в итоге выбрала насыщенный оттенок A Red-vival City от бренда OPI.



Томатный маникюр Кайли Дженнер / фото из инстаграма

Селена Гомес также примерила подобный выразительный маникюр для съемок в клипе Sunset Blvd, доверив свои руки знаменитому стилисту Тому Бачику. Звезды доказывают, что этот цвет великолепно смотрится как на светских мероприятиях, так и в обычных повседневных образах.

Селена Гомес с красным томатным маникюром: смотрите фото

Томатный оттенок для маникюра: почему он особенный

Этот цвет представляет собой гармоничное и сбалансированное сочетание классического красного с теплым оранжевым подтоном. В отличие от глубоких винных или слишком строгих темных оттенков, томатный выглядит свежо и игриво и напоминает о роскошной атмосфере солнечного итальянского отдыха.



Модный томатный оттенок ногтей / фото из инстаграма

Звездный мастер маникюра Соня Миш подчеркивает, что такой сочный красный – абсолютно универсальное решение, ведь он невероятно идет обладательницам любого оттенка кожи. Насыщенный пигмент визуально освежает руки, подчеркивает ухоженность ногтей и придает любому образу дорогой и совершенный вид.

Как правильно носить и ухаживать за маникюром

Чтобы томатный маникюр выглядел максимально стильно и современно, специалисты советуют обратить внимание на правильную форму и длину. Кайли Дженнер отдала предпочтение короткой длине и мягкому квадрату, поскольку эта форма является наиболее практичной, аккуратной и элегантной для повседневной жизни.

Для получения долговечного и безупречного покрытия нейл-мастера рекомендуют не пренебрегать качественной базой и защитным топом. Базовое покрытие убережет ногти от окрашивания пигментом, а топ-покрытие поможет сохранить зеркальный глянцевый блеск на несколько недель. Кроме того, важно ежедневно увлажнять кутикулу качественным маслом.



Модный цвет маникюра на осень 2026 года / фото из инстаграма

Не бойтесь добавлять яркие краски в свою жизнь, вдохновляйтесь звездными образами и смело экспериментируйте со своим неповторимым стилем!

Красный в моде не только в нейл-индустрии, но и в одежде. Воспользуйтесь несколькими советами стилиста из Парижа о том, как носить красный этой осенью.