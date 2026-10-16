5 нестандартных цветов тренчей, которые придадут осеннему образу дорогой вид

Согласитесь, тренч – это незаменимая вещь в осеннем гардеробе. Он идеально сочетается с вещами разных стилей, подходит как к штанам, так и к юбкам, и обладает замечательной способностью – объединяет вещи в единый образ.

Классикой моды считается бежевый тренч, который всегда актуален. К тому же бежевый легко сочетается с другими цветами. Но в этом сезоне дизайнеры и стилисты предлагают нам забыть о бежевом и присмотреться к другим модным цветам плащей. Стилисты говорят, что эти цвета делают образ дорогим.

Какие цвета тренчей в моде в 2026 году

Насыщенный синий и голубой цвета в верхней одежде выходят в этом сезоне на первый план. Виктория Бекхэм показала в своей коллекции этот роскошный вариант, в который можно влюбиться с первого взгляда. Помимо синего, другие мировые бренды также сделали ставку на оливковый цвет и хаки.



Синий тренч в моде осенью 2026 года / Фото из инстаграма Toulousains in Toulouse

Коричневая палитра также была представлена в коллекциях мировых дизайнеров. Только на этот раз они выбрали не нежный бежевый, а насыщенные коричневые оттенки: карамельные, шоколадные, подчеркивая цвет интересными фактурами.



Коричневый тренч в моде в 2026 году / Фото Jason Hughes

Смелые выбирают яркие цвета. На показах Tod’s, Dries Van Noten, Venerdì Pomeriggio можно было увидеть тренчи желтого, зеленого, красного цветов и даже модели с пестрыми принтами. А почему бы и нет?



Желтый тренч в моде осенью 2026 года / Фото из инстаграма Elena Beyens

Стилизовать цветной тренч гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, ведь он сразу становится главным акцентом вашего образа. Если вы выбираете насыщенный яркий плащ, позвольте ему быть единственной звездой образа – для этого сочетайте его с самыми простыми джинсами прямого кроя, белой рубашкой или лаконичным монохромным комплектом нейтрального оттенка.

Для шоколадных, оливковых или синих моделей отлично работает игра на контрасте фактур: надевайте под плотный плащ мягкий трикотажный свитер или гладкую шелковую юбку.

Что касается обуви, цветные тренчи максимально универсальны – они легко сочетаются как с обычными кожаными лоферами и белыми кроссовками для дневных дел в городе, так и с высокими сапогами-трубами сдержанных оттенков, которые уравновесят яркость верхней одежды.

Недавно французская актриса Марион Котийяр также показала модный плащ на осень. Он не яркий, а черный, но с интересным декором.