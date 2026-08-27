Эффект ухоженных рук: новый тренд маникюра от Хейли Бибер, который подойдет каждой

Основательница главных тенденций в маникюре последних лет Хейли Бибер вновь задает тон в сфере красоты и представляет свежий взгляд на естественность. На этот раз модель показала изысканный маникюр "сладкие сливки", который имеет все шансы стать самым желанным дизайном сезона.

После безумной популярности яркого дизайна "glazed donut" модель и основательница собственного бьюти-бренда Хейли Бибер решила вернуться к более сдержанной эстетике. В своем аккаунте в инстаграме она продемонстрировала лаконичный дизайн, который уже успели окрестить названием "сладкие сливки" или "сладкий крем".

Что такое маникюр "сладкие сливки"

В отличие от зеркального хромированного покрытия, новый вариант выглядит гораздо естественнее и не имеет лишнего блеска. Это мягкое молочно-нюдовое покрытие с легким полупрозрачным финишем, которое создает эффект изысканных и здоровых ногтей. В салоне вам стоит попросить именно полупрозрачный кремовый или молочный оттенок, нанесенный тонким слоем для сохранения легкой прозрачности.



Модный маникюр Хейли Бибер / фото из инстаграма

Главный секрет этого тренда – в ювелирной точности нанесения лака. Эксперты подчеркивают, что покрытие не должно выглядеть плотным или тяжелым.

Ключ к успеху заключается в том, чтобы наносить цвет очень тонкими слоями, чтобы он выглядел кремовым, но никогда не плотным, и обязательно завершать процедуру суперглянцевым топом,

– говорит звездная мастер маникюра из Нью-Йорка Джин Сун Чой.



Светлый маникюр Хейли Бибер / фото из инстаграма

Хотя для образа Хейли использовали гелевое покрытие, аналогичного эффекта можно легко добиться и с помощью обычных лаков. Для этого понадобится один прозрачный слой базы, два тонких слоя клубнично-молочного или бежевого лака и качественный глянцевый финиш.

Почему стоит попробовать этот тренд

Этот маникюр работает по принципу тинта для губ: он подчеркивает естественную красоту ногтевой пластины, визуально удлиняет пальцы и выглядит чрезвычайно дорого. Подобные варианты сдержанного покрытия в последнее время также выбирают звезды Памела Андерсон и Энн Хэтэуэй.

Главное преимущество покрытия "сладкие сливки" заключается в его универсальности. Такой маникюр гармонично дополнит любой наряд – от делового костюма до вечернего платья. Кроме того, при отростании ногтя граница остается почти незаметной.



Маникюр "сладкие сливки" / фото из инстаграма

Выбирайте лаконичные решения, заботьтесь о здоровье своих ногтей и не бойтесь экспериментировать с новыми вариациями классического нюда. А также ознакомьтесь с полным гидом по осеннему маникюру.