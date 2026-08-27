После безумной популярности яркого дизайна "glazed donut" модель и основательница собственного бьюти-бренда Хейли Бибер решила вернуться к более сдержанной эстетике. В своем аккаунте в инстаграме она продемонстрировала лаконичный дизайн, который уже успели окрестить названием "сладкие сливки" или "сладкий крем".

Что такое маникюр "сладкие сливки"

В отличие от зеркального хромированного покрытия, новый вариант выглядит гораздо естественнее и не имеет лишнего блеска. Это мягкое молочно-нюдовое покрытие с легким полупрозрачным финишем, которое создает эффект изысканных и здоровых ногтей. В салоне вам стоит попросить именно полупрозрачный кремовый или молочный оттенок, нанесенный тонким слоем для сохранения легкой прозрачности.



Модный маникюр Хейли Бибер / фото из инстаграма

Главный секрет этого тренда – в ювелирной точности нанесения лака. Эксперты подчеркивают, что покрытие не должно выглядеть плотным или тяжелым.

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Ключ к успеху заключается в том, чтобы наносить цвет очень тонкими слоями, чтобы он выглядел кремовым, но никогда не плотным, и обязательно завершать процедуру суперглянцевым топом,

– говорит звездная мастер маникюра из Нью-Йорка Джин Сун Чой.



Светлый маникюр Хейли Бибер / фото из инстаграма

Хотя для образа Хейли использовали гелевое покрытие, аналогичного эффекта можно легко добиться и с помощью обычных лаков. Для этого понадобится один прозрачный слой базы, два тонких слоя клубнично-молочного или бежевого лака и качественный глянцевый финиш.

Почему стоит попробовать этот тренд

Этот маникюр работает по принципу тинта для губ: он подчеркивает естественную красоту ногтевой пластины, визуально удлиняет пальцы и выглядит чрезвычайно дорого. Подобные варианты сдержанного покрытия в последнее время также выбирают звезды Памела Андерсон и Энн Хэтэуэй.

Главное преимущество покрытия "сладкие сливки" заключается в его универсальности. Такой маникюр гармонично дополнит любой наряд – от делового костюма до вечернего платья. Кроме того, при отростании ногтя граница остается почти незаметной.



Маникюр "сладкие сливки" / фото из инстаграма

Выбирайте лаконичные решения, заботьтесь о здоровье своих ногтей и не бойтесь экспериментировать с новыми вариациями классического нюда. А также ознакомьтесь с полным гидом по осеннему маникюру.