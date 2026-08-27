Після шаленої популярності сяючого дизайну glazed donut модель та засновниця власного б'юті-бренду Гейлі Бібер вирішила повернутися до стриманішої естетики. У своєму акаунті в інстаграм вона продемонструвала лаконічний дизайн, який уже встигли охрестити назвою "солодкі вершки" або "солодкий крем".

Що таке манікюр солодкі вершки

На відміну від дзеркального хромованого втирання, новий варіант має набагато природніший вигляд та не має зайвого блиску. Це м'яке молочно-нюдове покриття з легким напівпрозорим фінішем, яке створює ефект вишуканих і здорових нігтів. У салоні вам варто просити саме напівпрозорий кремовий або молочний відтінок, нанесений тонким шаром для збереження легкої прозорості.



Модний манікюр Гейлі Бібер / фото з інстаграму

Головний секрет цього тренду – в ювелірній точності нанесення лаку. Експерти наголошують, що покриття не повинно мати щільний чи важкий вигляд.

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Ключ до успіху полягає в тому, щоб наносити колір дуже тонкими шарами, аби він виглядав кремовим, але ніколи не щільним, і обов'язково завершувати процедуру суперглянцевим топом,

– каже зіркова майстриня манікюру з Нью-Йорка Джин Сун Чой.



Світлий манікюр Гейлі Бібер / фото з інстаграму

Хоча для образу Гейлі використовували гелеве покриття, аналогічного ефекту можна легко досягти й звичайними лаками. Для цього знадобиться один прозорий шар бази, два тонкі шари полунично-молочного або бежевого лаку та якісний глянцевий фініш.

Чому варто спробувати цей тренд

Цей манікюр працює за принципом тинту для губ: він підкреслює природну красу нігтьової пластини, візуально видовжує пальці та має надзвичайно дорогий вигляд. Схожі варіанти стриманого покриття останнім часом також обирають зірки Памела Андерсон та Енн Гетевей.

Головна перевага покриття солодкі вершки полягає в його універсальності. Такий манікюр гармонійно доповнить будь-який аутфіт – від ділового костюма до вечірньої сукні. Крім того, при відростанні нігтя межа залишається майже непомітною.



Манікюр солодкі вершки / фото з інстаграму

Обирайте лаконічні рішення, піклуйтеся про здоров'я своїх нігтів та не бійтеся експериментувати з новими варіаціями класичного нюду. І ловіть також повний гайд осіннім манікюром.