Нейл-мастера не устают удивлять нас своей креативностью, постоянно придумывая интересные тренды, ища новые модные оттенки и придумывая для дизайнов максимально аппетитные названия. На смену кофейным и молочным покрытиям пришел роскошный маникюр "клубника в шоколаде", который идеально балансирует между сдержанностью и игривостью.

Особенность такого покрытия заключается в визуальном эффекте спелой клубники, которую только что окунули в растопленный шоколад. Насыщенная коричневая база создает нейтральную основу, а ягодный подтон придает свежести и мягкого румянца, идеально уравновешивая теплые и холодные оттенки.

Маникюр в шоколадных оттенках: смотрите фото

Это безупречный выбор для зимнего периода, ведь такой маникюр создает глубокое, уютное и немного меланхоличное настроение. Он роскошно смотрится с теплыми вязаными свитерами, строгими офисными костюмами и вечерними платьями, подчеркивая красоту любого оттенка кожи.

Модные оттенки маникюра на зиму: смотрите фото

Чтобы добавить дизайну изюминку, мастера советуют использовать глянцевый топ для имитации влажного блеска. Также можно поэкспериментировать с хромированной втиркой, нежным розовым френчем или даже добавить капли, напоминающие семена клубники.

Модный дизайн маникюра "клубника в шоколаде": смотрите фото

В ноябре Хейли Бибер продемонстрировала стильный маникюр в насыщенных кофейных оттенках с зеркальным блеском. Этот дизайн вновь вернулся в списки главных трендов благодаря своей выразительной эстетике роскоши.