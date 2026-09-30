Как носить кожаную куртку осенью-2026: 6 стильных сочетаний, которые стоит повторить

Кожаная куртка, тренч или пиджак – одна из самых удобных вещей для осени. Она хорошо вписывается в гардероб независимо от погоды: кожаная куртка защитит от ветра и небольшого дождя, а в солнечный день станет стильным дополнением к образу. Но если носить ее почти каждый день, со временем может стать сложно придумывать новые сочетания.

Привычные образы надоедают, а любимая вещь уже не кажется такой интересной, как раньше. Если тебе это знакомо, не спеши убирать кожаную куртку в шкаф. Издание Cosmopolitan собрало подборку интересных образов с кожаными куртками от модных инфлюенсерок.

Модные образы с кожаными куртками на осень-2026

Классическую кожаную куртку можно легко сочетать со светлыми джинсами для непринужденного осеннего образа. Лоферы в тон куртке помогут объединить верх и низ, а замшевая сумка добавит образу фактурности. Это простой вариант на каждый день, не требующий сложных стилистических приемов.

Образ с кожаной курткой / Фото с страницы в инстаграме Inès Frassint

Для повседневного образа кожаную куртку можно носить с белым лонгсливом и джинсами. Балетки сделают образ более легким и женственным, а бандана придаст ему непринужденный настрой. К тому же балетки уже сложно назвать просто сезонным трендом – они постепенно становятся классикой. Такой комплект подойдет для прогулки, встречи с друзьями или дел в городе.



Образ с кожаной курткой / Фото с инстаграма Nadiya Lyalko

Если хочется по-новому обыграть привычную кожаную куртку, попробуй сочетать ее с леггинсами и замшевыми туфлями. Сумка в тон леггинсам сделает комплект более целостным, а небольшая шляпка pillbox станет интересным акцентом.

Образ с кожаной курткой / Фото с страницы в инстаграме Sofiya Pa

Еще один способ разнообразить привычную кожаную куртку – добавить к ней вельветовые штаны. Эта фактура хорошо подходит для осеннего сезона, а остроносая обувь сделает образ более элегантным. Перчатки и очки-авиаторы помогут расставить акценты в образе.

Образ с кожаной курткой / Фото с страницы в инстаграме Nastya Burlaka

Кожаная куртка необязательно должна быть частью только повседневных образов. Попробуй сочетать ее с атласным удлиненным топом и черными штанами. Контраст матовой кожи и гладкой атласной ткани сделает образ интереснее, а лоферы и очки-авиаторы придадут ему завершенность.

Образ с кожаной курткой / Фото с страницы в инстаграме Ting Cao

Еще интереснее обыграть кожаную куртку можно с помощью клетчатой юбки. Белый лонгслив станет нейтральной основой, а балетки уравновесят более грубый верх. Завершить образ можно вместительной сумкой-боулингом – она хорошо дополнит это осеннее сочетание и сделает его интереснее.

Образ с кожаной курткой / Фото с страницы в инстаграме Rebecca Olivia

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